نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والجلسرين صاروخ التفتيح: لليدين والأصابع في خمس دقائق فقط وتحدي ٢٠٢٢ في المقال التالي
نقدم لكم النشا والجلسرين صاروخ التفتيح ، لليدين والأصابع حيث يعد تفتيح اليدين وترطيبها مشكلة يعني منه. الكثير فلاشك فيه أن مواد التنظيف مثل سائل غسيل الأواني والكلور واستخدامه الكثير معه الديتول استعمالهم المفرط من بعد جائحة كوفيد ١٩كورنا في التعقيم وتنظيف الملابس والأحذية يعمل على ترك الأيدين شديدة الجفاف وأكثر اسمرارا حتي مع استعمال الجونتي لآنها مواد قوية ومركزة وتعمل علي تضمير الأيدين مهم أستخدمنا كريمات الترطيب فلا فائدة لأنها تريد اهتمام أكثر طبعا معنا الحل أكيد سوف نتعرف مع بعض علي وصفة هائلة في ترطيب الأيدين وتفتيحها وخاصة الأصابع فمن المؤكد أن النشا تعمل علي التفتيح وتنعيم الأيدين .ويعمل الجلسرين علي ترطيب رهيب معنا أيضا مكونات أخري تعمل علي شد وتفتيح اليدين والأصابع بطريقة جدا خرافية اليوم في هذا المقال من موقع ثقفني نقدم طريقة عمل النشا والجلسرين صاروخ التفتيح لليدين والأصابع ونتائجه فورية ومضمونة.٢٠٢٢
مكونات النشا والجلسرين صاروخ التفتيح لليدين والأصابع بشكل مبهرة
سوف نتعرف اليوم علي مكونات هذا الماسك بمكونات سهلة جدا و غير مكلفة.
- ٢ملعقة من النشا.
- ٢ملعقة من الجلسرين.
- ٢ملعقة من البيكنج بودر.
- ٢ملعقة من ماء الورد.
- ١ليمونة.
طريقة التحضير
الآن سوف نقدم لكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-
- نخضر وعاء ونضع فيه البيكنج بودر من ماء الورد ونتركه حتي نحصل علي فوران.
- بعد ذلك نحضر وعاء أخر ونضع فيه النشا والجلسرين ونقلبهم جيد ثم نضع نصف ليمونه ونخلطهم سويا للحصول علي قوام كريمي أذا أحتاج إلي ماء نضع ماء الورد أحسن بكثير.
طريقة الاستخدام
الآن سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة جدا ومفيدة لكم وهي كالتالي:-
- نغسل الأيدين جيدا ثم يوضع الخليط السابق وهو البيكنج بودر وماء الورد علي الأصابع والأيدين أثناء عملية الفوران نأخذ الخليط ونضعه علي اليدين وبنصف ليمونة وندلك اليدين جيدا واهم حاجة المفاصل ولمدة خمس دقائق.
- بعد ذلك نأخذ الخليط الثاني وهو النشا والجلسرين وماء الورد بعد أضافة عصير نصف ليمونه .
- ونضعه علي اليدين وندلكه جيدا علي اليدين لمدة سبع دقائق مع التدليك المستمر .
- بعد ذلك نغسل اليدين جيدا بماء ونضع عليهم كريم ترطيب خفيف لأن اليدين تكون مرطب بفعل الجلسرين لكن لمزيد من النعومة وسوف تتفاجئ من التفتيح الفوري والترطيب ونعومة الفائقة وتحدي
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