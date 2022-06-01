نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة هشة وخفيفة أصنعي خبز التورتيلا في البيت على أصوله بطريقة ناجحة ومضمونة 100% في المقال التالي
من المعروف أن الخبز من الأشياء الأساسية التي لا يمكن لأي شخص أن يستغنى عنه نهائيا لذلك لابد من وجوده بجانب أي أكلة، فقد تتعدد وتكثر أنواع الخبز ومن أنواعه هو العيش البلدى أو العيش الفينو وخبز التورتيلا وخبز الطاسة وغير ذلك العديد، وخبز التورتيلا هو من الأنواع التي يعشقها عدد كبير من الأشخاص حيث أنه يتسم بطعم رائع جدا فهو يكون خفيف لا يحتوي على دهون وسكريات أو سعرات حرارية مثلما توجد في أنواع الخبز الآخري، وأن خبز التورتيلا من أنواع الخبز التي تشتهر بكثرة في معظم الدول حيث يتم تناوله بكثرة في بعض المأكولات مثل الشاورما سواء كانت فراخ أو لحمة.
مكونات خبز التورتيلا
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.
طريقة عمل خبز التورتيلا
- قومي بإحضار طبق عميق ونضع في هذا الطبق نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إلى الدقيق ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- ثم نقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ونضع ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر.
- وبعد ذلك يتم خلط كل المكونات الجافة مع بعض وقومي بوضع كمية مناسبة من الماء الدافئ ولكن نضع الماء بشكل تدريجي مع الإستمرار في عجن المكونات مع بعضها.
- ونستمر في العجن لمدة سبع دقائق تقريبا لكي نحصل على عجينة متماسكة وتكون طرية وناعمة ونضع غطاء على العجينة ونتركها لمدة ربع ساعة تقريبا حتي ترتاح.
- وبعد ذلك قومي بتشكيل العجينة على شكل كرات متوسطة الحجم ونتركها أيضا حتى ترتاح وبعد مرور هذه المدة نضع طاسة مسطحة على النار وتكون النار هادئة.
- ثم نقوم بفرد هذه الكرات على شكل دائري وعند تسخين الطاسة نضع الخبز ولا نصيف أي نقطة زيت ونتركه حتى يكون لونه ذهبي فاتح من الوجهين وبعد إنتهاء كمية الخبز نضعه في طبق حتى يبرد ونتناوله في أي وقت.
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