بعجينة هشة وخفيفة أصنعي خبز التورتيلا في البيت على أصوله بطريقة ناجحة ومضمونة 100%

من المعروف أن الخبز من الأشياء الأساسية التي لا يمكن لأي شخص أن يستغنى عنه نهائيا لذلك لابد من وجوده بجانب أي أكلة، فقد تتعدد وتكثر أنواع الخبز ومن أنواعه هو العيش البلدى أو العيش الفينو وخبز التورتيلا وخبز الطاسة وغير ذلك العديد، وخبز التورتيلا هو من الأنواع التي يعشقها عدد كبير من الأشخاص حيث أنه يتسم بطعم رائع جدا فهو يكون خفيف لا يحتوي على دهون وسكريات أو سعرات حرارية مثلما توجد في أنواع الخبز الآخري، وأن خبز التورتيلا من أنواع الخبز التي تشتهر بكثرة في معظم الدول حيث يتم تناوله بكثرة في بعض المأكولات مثل الشاورما سواء كانت فراخ أو لحمة.

مكونات خبز التورتيلا

نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

طريقة عمل خبز التورتيلا