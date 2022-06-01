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يفضل الكثير من الناس تناول وجبات الطعام سواء كانت مقليات أو مشويات أو ساندويتشات وبجوارها نوع من الأكلات التي تعمل على فتح الشهية مثل مخلل الخيار الذي يقبل الناس على تناوله بجوار الأكلات فى وجبة الغذاء أو فى وجبة العشاء، ويتميز مخلل الخيار بطعمه المقرمش والمملح، ويقدم مخلل الخيار في موائد العزومات والمناسبات، وللخيار فوائد كثيرة للجسم فهو يعمل على تسهيل عملية هضم الطعام لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، والخيار له فوائد للبشرة عند وضع شرائح من الخيار حول العينين تزيل الهالات السوداء، ويساعد الخيار فى تفتيح لون البشرة، ويزيل البقع الداكنة بالوجه، ويعمل على ترطيبها ويعتبر الخيار من الخضروات الأساسية عند عمل طبق السلطة الخضراء، ويفضل بعض الناس تناول شرائح الخيار بجانب الوجبات. مكونات مخلل الخيار نصف كيلو من الخيار الطازج

كمية من الماء مناسبة لعمل مخلل الخيار

كمية مناسبة من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون أو زيت الذرة

ثلاثة فصوص من الثوم المقطع إلى قطع صغيرة

إثنين ثمرة من الفلفل الأخضر

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من حبة البركة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزعفران

برطمان من الزجاج أو من البلاستيك طريقة عمل مخلل الخيار أولا نقوم بغسل الخيار جيدا ثم نقوم بتقطيعه على شكل حلقات أو أصابع على حسب الرغبة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير البرطمان ونضع به كمية مناسبة من الملح وثلاثة ملاعق كبيرة من الخل ثم نقوم بتقليبه جيدا حتى يتم ذوبان الملح تماما.

وبعد ذلك نقوم بوضع قطع الخيار في البرطمان ونضيف إليه الثوم المقطع وحبة البركة وعصير الليمون والزعفران ثم نضيف على وجه البرطمان زيت الزيتون والفلفل الأخضر ثم نقوم بغلق البرطمان جيدا وبإحكام ثم نتركها في الثلاجة ولمدة خمسة عشر يوما.

وبعد ذلك سوف يتم نضج الخيار ويصبح مخلل ذو طعم ورائحة جميلة، ويتم حفظه في الثلاجة. عمر شويل - جدة طريقة عمل مخلل الخيار السريع المقرمش في البيت بخطوات سهلة مثل محلات الطرشي - ثقفني

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