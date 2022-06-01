لو عندك ملح تعالي اقولك هتزيلي الشعر الزائد في جسمك كله أزاي وبدون أي ألم نهائي

من المعروف أن وجود الشعر الزائد في الجسم من المشكلات الكبرى في حياة كل فتاة أو إمرأة وتريد دائما في الحصول على شئ مناسب يعمل على التخلص من الشعر بشكل نهائي، وقد يتواجد بكثرة في بعض المناطق ومن أكثر المناطق التي يزداد بها الشعر هي منطقة تحت الإبط ومنطقة البيكيني فهم من المناطق التي توجد بالجسم ويكون بها الشعر بشكل مزعج، وهذا الشيء يجعل كل فتاة تشعر بالإحراج وعدم الثقة في نفسها لذلك يلجأون إلى إستعمال بعض الأشياء التي تعمل على التخلص أو إزالة الشعر، فقد نجد عدد كبير منهم يستعملون الشمع أو السويت فهي تساعد بالفعل على إزالة الشعر الزائد من الجسم ولكن إستخدام الشمع يسبب ألم كبير وغير ذلك فهي ممكن أن تتسبب في ظهور بقع حمراء على الجلد، وغير كل هذا فأن إستعمال الشمع لا يمكنه أن يزيل الشعر بشكل نهائي ولكن بعد مرور إسبوعان فقط قد يبدأ الشعر في الظهور مرة أخرى.

مكونات خلطة الملح لإزالة الشعر الزائد من الجسم

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة الملح لإزالة الشعر الزائد من الجسم