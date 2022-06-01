نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عظمة في الحر.. سموثي البطيخ بكل أسراره على طريقة أفخم الكافيهات واستمتعي بمشروب منعش في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع حلول الصيف نجد أن جميع الأشخاص يتهافتون على المشروبات الباردة، وخاصة سموثي البطيخ الذي يعطي انتعاشة كبيرة جدًا، حيث أن البطيخ محبب إلى قلوب الكبار، والصغار ذلك لاحتوائه على كثير من الألياف التي تعطيك إحساس بالاكتفاء من الماء، وأن جسمك به من الترطيب ما يلزم، فقررنا اليوم في هذا المقال أن نذكر لكم أروع طريقة لهذا السموثي.

سموثي البطيخ

أجمل ما في الحياة الاستمتاع بكوب من المشروبات الطبيعية، خاصة مع ارتفاع درجات الحارة، فهنا الجسم يكون في حاجة ماسة للكثير من السوائل، خاصة مع فقدان الكثير من الأشخاص للسوائل خلال حياتهم اليومية، في العمل، أو الدراسة، وليس هنا أروع من البطيخ، فتعالوا بنا نتعلم طريقة صنع السموثي باستخدام البطيخ.

عصير البطيخ

المكونات

طبق متوسط من شرائح البطيخ منزوعة البذور.

بعض من مكعبات الثلج.

5 ملعقة من السكر.

طريقة التحضير

أول شيء نحضر الخلاط الكهربائي الخاص بنا لنبدأ في إعداد السموثي اللذيذ، ونضع به شرائح البطيخ، ولنتيجة أفضل

قومي ببشر البطيخ، ثم نقوم بوضع مكعبات الثلج عليها.

قومي ببشر البطيخ، ثم نقوم بوضع مكعبات الثلج عليها. وبعد ذلك نقوم بإضافة كمية السكر الخاصة بنا، وعلينا أن نخلطهم جيدًا في الخلاط حتى نحصل على خليط متجانس يخلو

من قطع الثلج الكبيرة.

من قطع الثلج الكبيرة. يمكن تقديم هذا السموثي قبل تناول الإفطار، ويمكن أن نقوم بشربه في نصف اليوم، فهو بعيدًا عن كونه لذيذ، فهو مغذي أيضًا.

سموثي النعناع والبطيخ

إن البطيخ يحتوي على الكثير من الفيتامينات، ومنها (a-c-e-d) كذلك به الكثير من المعادن، والتي تتمثل في الحديد، وكذلك الكالسيوم، والماغنسيوم، والبوتاسيوم، والزنك، والفوسفور، ويخلو تمامًا من الصوديوم، ومع مزجه ببعض من النعناع تزداد فوائده ويصبح ألذ.

المكونات

كوب من البطيخ مقطع على هيئة مكعبات وخالي من البذر.

10 أوراق من النعناع.

مكعبات من الثلج.

2 ملعقة من السكر.

طريقة التحضير

نقوم بإضافة كل المكونات المذكورة سلفًا إلى الخلاط الكهربائي، ونقوم بمزجهم جيدًا حتى نجد أننا حصلنا على قوام سميك، وثقيل، ونقوم بوضعه في كوب التقديم، وشربه بالهناء والشفاء.

وفي الختام نتمنى أن نكون قدمنا لكم طريقة سموثي البطيخ بأفضل شكل، ونرجو أن تنال إعجابكم، فقوموا بتجربتها كما ذكرناها في الطريقة السابقة لكي تشعروا بالطاقة، والحيوية، وتجددون من نشاطكم لتستطيعوا إكمال مهام يومكم بكل سلاسة دون التعرض للجفاف.