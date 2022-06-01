نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة بمقادير مظبوطة وبكل تكاتها وأسرارها والطعم هش وحكاية في المقال التالي

إنتشرت كيكة الحليب الساخن بالشوكولاته بكثرة في هذا الوقت حيث أنها تتميز بطعم جميل جدا ولذيذ وهذا النوع من الكيك يكون عليه إقبال كبير فقد يعشقها أغلبية الناس، ويكون لها شكل جذاب وأكثر الناس الذين يتناولون هذه الكيكة هم عشاق الشوكولاته ومن الممكن أن نقوم بعملها بدون أن نضيف إليها صوص من الشوكولاته، ونجد أنواع عديدة من الكيك ومنها كيكة البرتقال أو كيكة الليمون أو كيكة التفاح وغيرها الكثير. مكونات كيكة الحليب الساخن بالشوكولاته كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض الناعم.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

بيضتان. طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بالشوكولاته يتم تحضير الخلاط الكهربائي ونضع به بيضتان ثم نضيف إليهم نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونضع كوب إلا ربع من السكر الأبيض الناعم.

ونقوم بوضع ربع كوب كبير من الزيت النباتي ويتم تشغيل الخلاط لخفق البيض وذوبان السكر بطريقة جيدة ومن الممكن أن نقوم بمزج هذه المكونات في طبق ونستخدم مضرب البيض الكهربائي.

وبعد ذلك قومي بإحضار إناء عميق ونضع به كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول ورشة من الملح ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ثم نضع ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق الكاكاو الخام ويتم خلط المكونات الجافة مع بعض ونضع خليط البيض والسكر إلى الخليط الجاف.

ويتم عجنهم مع بعض للحصول على عجينة ثقيلة قليلا وناعمة وقومي بوضع وعاء عميق على النار ونضع به نصف كوب كبير من الحليب السائل وملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ونقوم بتقليبهم مع بعض لذوبان الزبدة مع الحليب ولتدفئة الحليب قليلا ويتم رفعهم من على النار ثم نضع هذا الخليط إلى خليط الكيك.

وقومي بعجنهم بإستخدام مضرب السلك اليدوي للحصول على قوام كيك مناسب ونحضر صينية ويتم دهنها بالزبدة ورشة من الدقيق ثم نضع خليط الكيك.

ونقوم بإدخال الصينية في الفرن ونتركها لمدة أربعون دقيقة تقريبا. عمر شويل - جدة كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة بمقادير مظبوطة وبكل تكاتها وأسرارها والطعم هش وحكاية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة بمقادير مظبوطة وبكل تكاتها وأسرارها والطعم هش وحكاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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