نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة الكريب الطرية الخفيفة بمكونات مظبوطة وبطعم ألذ من الجاهز في المقال التالي

تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل عجينة الكريب لان الكريب يعتبر من المعجنات الشهية التي يمكننا تناولها بالعديد من الحشوات المختلفة، حيث تقوم الكثير من السيدات والناس بشراء هذا الكريب من محلات المطاعم التي تعمل على بيعه باسعار غالية وحجمه قليل جدا، حيث تعتبر وصفة عجينة الكريب بسيطة وعلى جميع الناس عمل هذا الكريب في المنزل حيث تعتبر وصفة عجينة الكريب بسطية وتوجد لدينا وصفة لعمل عجينة الكريب بطعم شهي ولذيذ ورائع وطرية. مكونات عمل وصفة عجينة الكريب كوب واحد من الدقيق.

كوب واحد من الحليب.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

حبتان إثنان من البيض. طريقة عمل وصفة عجينة الكريب أحضري وعاء صالح للكمية وضعي به كوب واحد من الدقيق مع كوب واحد من الحليب السائل وقومي بتقليب الدقيق مع الحليب وضيفي رشة ملح صغيرة وعليكي بتقليب هذين المكونين جيدا حتى يصبح ذات قوام ناعم.

بعد الحصول على القوام الناعم قومي بإضافة حبتان إثنان من البيض مع ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا وعليكي بخفق المكونات جيدا ببعضها حتى يصبح ذات قوام جيد ومناسب.

بعد الحصول على ذلك القوام قومي بتحضير طاسة كبيرة وقومي بمسحها بالزيت وضعيها على نار هادئة الحرارة واتركيها حتى تسخن جيدا.

بعد سخونة الطاسة جيدا قومي بوضع كمية قليلة من العجينة في هذه الطاسة واتركيها على نار هادئة حتى تتماسك وتنضج جيدا.

وعند نضجها قومي بتقليبها على الوجه الآخر حتى تتم تسويتها بالطريقة الصحيحة.

وعند نضجها قومي بتقليبها على الوجه الآخر حتى تتم تسويتها بالطريقة الصحيحة. بعد ذلك قومي برفعها من على النار وضعيها في طبق تقديم ثم كرري نفس هذه الخطوات مع باقي كمية العجين المتبقية.

بعد نفاذ كمية العجين قومي بتحضير الحشوة التي ترغبين بتناولها في الكريب بعد ذلك قومي بلفه وعليكي بوضعها في طاسة حتى تندمج الوصفة بعجينة الكريب.

بعد الإنتهاء من حشوة الكريب قومي بتقديمه بأشهى طعم والذ رائحة مع باقي المقبلات الاخرى التي تعمل على فتح الشهية لذلك علينا بعمل هذا الكريب في المنزل لتناوله بأشهى طعم. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة الكريب الطرية الخفيفة بمكونات مظبوطة وبطعم ألذ من الجاهز - ثقفني

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