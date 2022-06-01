طريقة صنع كريم اساس طبيعي منزلي لإخفاء العيوب وعالي التغطية بدون تكلفة

من أهم أساسيات المكياج التى لا تستطيع الفتيات والنساء الإستغناء عنها هو كريم الأساس أو مايطلق عليه إسم الفاونديشن فيعتبر هذا الكريم هو البداية في وضع المكياج فهو يتم وضعه أولا لإخفاء كل عيوب البشرة ويجعل البشرة بيضاء فيظهر الوجه بمظهر جميل فيقوم بعض من الفتيات بشراء كريم الأساس من الأسواق والمحلات التجارية بأسعار غالية جدا، ولكن بعد إستخدامها بفترة تعمل على تآكل جلد البشرة وتزيد من ظهر البقع الداكنة والإسمرار والحبوب والبثور، وكثرة إستخدامه يزيد من ظهور التجاعيد وتعمل أيضا على تقشير طبقة من الجلد فتزيد من الإحمرار والإلتهابات خاصة أصحاب البشرة الدهنية لأنه يحتوي على نسبة من الدهون والزيوت والمواد الضارة لذلك تفضل الفتيات والنساء إستخدام كريم أساس مصنوع من مواد طبيعية تكون آمنه وصحية على البشرة كالحليب ودقيق الشوفان والنشا، فيسهل تحضير كريم الأساس فى المنزل من خلط هذه المواد بطريقة سهلة وبسيطة ويمكن حفظها، وكريم الأساس الطبيعي يساعد البشرة على تفتيحها ويجعلها بيضاء مثل الثلج وتعمل على تغذية البشرة وتخفي كل مشاكل البشرة بالكامل وتخفي كل التجاعيد وتوحد لونها وتجعل البشرة مشرقة وجذابة، وسوف نقدم إليكي كيفية تجهيز هذا الكريم بكل سهولة.

مكونات عمل كريم الأساس

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب

أربعة ملاعق صغيرة الحجم من اللبن الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من خل التفاح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الجلسرين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخميرة

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من بودر تلك

ثلاثة ملاعق كبيرةالحجم من ماء الورد

إثنين ملعقة صغيرة الحجم كريم نيفيا مرطب

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

عبوة نظيفة ومناسبة

طريقة عمل كريم أساس طبيعي