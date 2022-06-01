نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسكويت الناعم بمكونات دايبة دوب وبخطوات سهلة وسريعة وبطعم ألذ من الجاهز في المقال التالي
يعتبر البسكويت الناعم من ألذ أنواع البسكويت حيث يمكننا عمل هذا النوع من البسكويت في المنزل بدون تكلفة ولا مجهود، حيث في المعتاد أن العديد من الأطفال والكبار يقومون بشراء البسكويت من المحلات التجارية أو شرائه من محلات المخبوزات حيث يعبتر البسكويت المباع في المحلات التجارية من أكثر أنواع البسكويت الذي إذا قومنا بتناوله نصاب بالعديد من الامراض نتيجة لأنه يحتوي على مواد حافظة تسبب خطر كبير للجسم وتبحث العديد من السيدات عن طريقة لعمل البسكويت الناعم في المنزل وتعتبر هذه الطريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة وتتضمن البيض والسمنة والسكر والحليب وغيرها من المكونات الأخرى التي تتواجد في كل بيت.
مكونات عمل بسكويت الناعم
- ثلاث حبات من البيض.
- كوب واحد ونصف من السمنة.
- كوب واحد من الحليب.
- كوب واحد ونصف من السكر.
- كوب واحد ونصف من الدقيق.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.
طريقة عمل بسكويت الناعم
- أحضري خلاط كهربائي وضعي به ثلاث حبات من البيض مع كوب واحد ونصف من السكر مع كوب واحد من الحليب مع كوب واحد من السمنة وقومي بخلط هذه المكونات ببعضها جيدا.
- بعد خفق هذه المكونات ببعضها جيدا قومي بتحضير وعاء كبير وقومي بتفريغ محتويات الخلاط الكهربائي وضعي به كوب واحد ونصف من الدقيق مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مع ملعقتان كبيرتان من الفانيليا وعليكي بعجن هذه المكونات جيدا ببعضها ويراعى العجن والتقليب في إتجاه واحد حتى لا يدخل الهواء بداخل عجينة البسكويت.
- بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة ثم عليكي بتشكيل عجينة البسكويت على حسب رغبتك ثم قومي بوضعها في الصينية التي قومنا بدهنها ثم قومي بإدخال هذه الصينية في الفرن يعد تشغيلها وتركها حتى تسخن.
- بعد التأكد من سخونة الفرن قومي بإدخال هذه الصينية في الفرن وأتركيها حتى تنضج وترتفع كميتها وعند وصول البسكويت إلى هذه المواصفات قومي بإخراجها من الفرن وأتركيها لتبرد ثم عليكي بتحضير طبق تقديم ثم قومي برص أصابع البسكويت به.
- بعد ذلك عليكي بتناوله بأشهى وألذ طعم مع العديد من المشروبات التي ترغبين بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسكويت الناعم بمكونات دايبة دوب وبخطوات سهلة وسريعة وبطعم ألذ من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.