طريقة عمل البسكويت الناعم بمكونات دايبة دوب وبخطوات سهلة وسريعة وبطعم ألذ من الجاهز

يعتبر البسكويت الناعم من ألذ أنواع البسكويت حيث يمكننا عمل هذا النوع من البسكويت في المنزل بدون تكلفة ولا مجهود، حيث في المعتاد أن العديد من الأطفال والكبار يقومون بشراء البسكويت من المحلات التجارية أو شرائه من محلات المخبوزات حيث يعبتر البسكويت المباع في المحلات التجارية من أكثر أنواع البسكويت الذي إذا قومنا بتناوله نصاب بالعديد من الامراض نتيجة لأنه يحتوي على مواد حافظة تسبب خطر كبير للجسم وتبحث العديد من السيدات عن طريقة لعمل البسكويت الناعم في المنزل وتعتبر هذه الطريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة وتتضمن البيض والسمنة والسكر والحليب وغيرها من المكونات الأخرى التي تتواجد في كل بيت.

مكونات عمل بسكويت الناعم

ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد ونصف من السمنة.

كوب واحد من الحليب.

كوب واحد ونصف من السكر.

كوب واحد ونصف من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.

طريقة عمل بسكويت الناعم