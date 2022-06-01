نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فراخ تكا على الفحم بالتتبيلة والخلطة الأصلية وبطعم وريحة ومذاق يجنن في المقال التالي

طهي فراخ تكا على الفحم من أحدث طرق عمل الفراخ المشوية لأن الفراخ المشوي على الفحم صحي وطعمه لذيذ جدا، ودائما ينصح خبراء التغذية بتناول الفراخ تكا للذين يقومون بعمل الرجيم لأن الفراخ عند شويه على الفحم يفقد كمية كبيرة من الدهون، وبالتالي يساعد على فقدان الوزن بسرعة، ويجعل حجم الجسم متناسق، والفراخ يمكن أن يتم شويها في طاسة الجريل أو فى الفرن أو على الفحم، وللفراخ قيمة غذائية كبيرة جدا لأنه يحتوي على نسبة عالية جدا من البروتينات والمعادن اللازمة لبناء الجسم ونموه فإعتاد معظم الناس بتناول الأكلات من المطاعم أو شراء الوجبات السريعة من المحلات الخارجية خاصة الفراخ المشوي على الفحم بطعمه الجميل لعدم قدرة الأمهات على عمل الفراخ بنفس الطعم. مكونات فراخ تكا على الفحم دجاجة كاملة ومقطعة إلى أربعة أجزاء أو على حسب الرغبة

إثنين ثمرة من البصل المفرومة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الطماطم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الخل

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكمون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود

ربع ملعقة كبيرة الحجم من الكزبرة الجافة

رشة صغيرة من البابريكا

رشة صغيرة الحجم من الزنجبيل

رشة صغيرة الحجم القرفة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي طريقة عمل فراخ تكا على الفحم أولا نقوم بنقع الفراخ في إناء به الماء والخل، وبعد ذلك نقوم بغسل الفراخ جيدا بالماء الفاتر ثم نقوم بتقطيع الفراخ إلى أربعة أجزاء.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به أجزاء الفراخ ونضيف إليه البصل المفروم وعصير الطماطم وعصير الليمون والكمون والملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والبابريكا والزنجبيل والقرفة والزبادي ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا ونتركه فى الثلاجة لمدة يوم كامل.

وبعد ذلك نحضر شواية الفحم ثم نضع الدجاج المتبل على الشواية ونتركها حتى تمام النضج مع التقليب المستمر.

وبعد نضح الفراخ يتم وضعه فى طبق التقديم ويقدم ساخن ويصبح فراخ تكا المشوي على الفحم جاهز بجانب طبق من سلطة الطحينة وطبق من الأرز. عمر شويل - جدة طريقة عمل فراخ تكا على الفحم بالتتبيلة والخلطة الأصلية وبطعم وريحة ومذاق يجنن - ثقفني

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