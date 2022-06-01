بكوب دقيق أصنعي كيك الشوكولاتة غرقان بالصوص بطريقة هشة وخفيفة وبطعم لذيذ

الحلويات من أشهى المأكولات الشهية التي يمكننا تناولها مع العديد من المشروبات المختلفة حيث يمكننا تناولها بعد تناول وجبات الغذاء او العشاء او تناولها في وجبات الإفطار، حيث تتعدد انواع الحلويات المختلفة ومنها الكيك والكنافة والبسبوسة والجلاش وغيرها من الأصناف والأنواع المختلفة، حيث يعتبر الكيك من الحلويات التي تقدم بالعديد من الأشكال والأصناف المختلفة، ويوجد هناك انواع من الكيك مثل كيك الشيكولاتة وكيك الفانيليا وغيرها من الاصناف المختلفة حيث تعتبر كيك الشيكولاتة من افضل أنواع الكيك التي يقدم بالعديد من الاشكال المختلفة، وتعتبر طريقة عمل كيك الشيكولاتة بسيطة وسهلة التحضير ولا تحتاج سوا مكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة.

مكونات عمل وصفة كيك الشيكولاتة

ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد الزيت.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

طريقة عمل وصفة كيك الشيكولاتة