بكوب دقيق أصنعي كيك الشوكولاتة غرقان بالصوص بطريقة هشة وخفيفة وبطعم لذيذ

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الحلويات من أشهى المأكولات الشهية التي يمكننا تناولها مع العديد من المشروبات المختلفة حيث يمكننا تناولها بعد تناول وجبات الغذاء او العشاء او تناولها في وجبات الإفطار، حيث تتعدد انواع الحلويات المختلفة ومنها الكيك والكنافة والبسبوسة والجلاش وغيرها من الأصناف والأنواع المختلفة، حيث يعتبر الكيك من الحلويات التي تقدم بالعديد من الأشكال والأصناف المختلفة، ويوجد هناك انواع من الكيك مثل كيك الشيكولاتة وكيك الفانيليا وغيرها من الاصناف المختلفة حيث تعتبر كيك الشيكولاتة من افضل أنواع الكيك التي يقدم بالعديد من الاشكال المختلفة، وتعتبر طريقة عمل كيك الشيكولاتة بسيطة وسهلة التحضير ولا تحتاج سوا مكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة.
مكونات عمل وصفة كيك الشيكولاتة
- ثلاث حبات من البيض.
- كوب واحد الزيت.
- كوب واحد من السكر.
- كوب واحد من الحليب السائل.
- كوب واحد من الدقيق.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر
- ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.
طريقة عمل وصفة كيك الشيكولاتة
- احضري الخلاط الكهربائي وضعي به ثلاث حبات من البيض مع كوب واحد من السكر مع كوب واحد من الزيت مع كوب واحد من الحليب مع ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو وعليكي بخلط هذه المكونات ببعضها.
- عليكي بخلط هذه المكونات حتى تتمكني من الحصول على قوام كثيف بعد ذلك احضري وعاء كبير وضعي به خليط المكونات التي تم خلطها.
- بعد ذلك ضيفي كوب واحد من الدقيق مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مع ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا وقومي بخلط المكونات ببعضها حتى تحصلين على عجينة ذات قوام كثيف.
- بعد الحصول على ذلك القوام أحضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بصب خليط الكيك في هذه الصينية وقومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة عالية واتركيها حتى تسخن.
- بعد سخونة الفرن جيدا قومي بإدخال هذه الصينية في الفرن واتركيها حتى تنضج وترتفع كميتها.
- عند نضج الكيك جيدا قومي بإخراجه من الفرن واتركيها حتى تبرد ثم عليكي بتقطيعها ثم عليكي بتقديمها في طبق تقديم لتناولها بألذ طعم ممكن.
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