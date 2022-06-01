طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون “تاتو طبيعي” من منزلك أفضل من صالونات التجميل 

تسعى النساء إلى دائمًا حول معرفة وصفة طبيعية تعمل على صبغ الحواجب بشكل طبيعي دون تدخل أي مواد كيميائية، لذا لجأت الكثير منهن إلى تجربة طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون، وهذا يعد مثل التاتو الطبيعي وبأقل التكاليف وبمكونات بسيطة وصحية للبشرة، لذلك سوف نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير صبغة القرنفل وزيت الزيتون.

طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون

أثبتت الدراسات أن القرنفل له فعالية كبيرة في صبغ شعر الحواجب وهذا بالإضافة إلى مكون زيت الزيتون الذي يعمل على تثبيت اللون، والطريقة على النحو التالي:-

المكونات

٤ ملاعق كبيرة من القرنفل.

٢ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

احضري طاسة صغيرة وضعي بها القرنفل وارفعيها على نار متوسطة الحرارة، يحرك حتى يتم تحميصة جيدًا.

بعد ذلك يترك جانبًا حتى يبرد تمامًا.

احضري الكبة الكهربائية وقومي بطحن القرنفل المحمص حتى تحصلي على قرنفل بودرة ناعم.

قومي بتصفية مسحوق القرنفل حتى نحصل على مسحوق خالي من التكتلات.

احضري طبق صغير وضعي به مسحوق البودرة مع إضافة زيت الزيتون واخلطي المكونات بشكل جيد حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.

افردي الوصفة على شعر الحواجب بواسطة فرشاة تظليل الحاجب حتى يتم تغطية الشعر بالكامل.

تترك الوصفة على لمدة ٣٠ دقيقة، ثم بعد ذلك قومي بإزالتها بواسطة قطعة قطن مبللة.

تكرر هذه الخلطة بشكل يومي لمدة شهر حتى تحصلي على زيادة كثافة شعر الحاجب مع تلوين الشعر خلال ١٥ يوم فقط.

تعد هذه الوصفة فعالة بشكل كبيرة في تكثيف وصبغ الشعر بطريقة طبيعية في المنزل وبأقل التكاليف ودون تدخل أي مواد كيميائية.

تسويد الحواجب بالقرنفل