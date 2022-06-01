ورقة غار في بيتك كنز رباني مفيد لشعرك وتطويله وتكثيفه وسحري للتخلص من الدهون شوفي الطريقة

إن لورق الغار العديد من الفوائد والاستخدامات، فيتم استخدامه كنوع من أنواع التوابل، حيث يعطي الطعام رائحة ومذاق مميز جدا، ويتم استخدامه في طرد الحشرات من المنزل أيضا، نظرا لرائحته القوية، ويمكن استخدام ورق الغار في إذابة الدهون التي توجد في الجسم والقضاء على السمنة المفرطة، والتخلص من الكرش.

ورقة غار في بيتك كنز رباني لعلاج الشيب

يعمل ورق الغار على التخلص من الشعر الأبيض بطريقة فعالة جدا حيث يعمل على مد الشعر بالكثير من العناصر الطبيعية الهامة، ويمكن تحضير الوصفة في المنزل عن طريق إتباع الخطوات التالية:

يتم وضع كمية مناسبة من الماء على النار.

ثم يتم إضافة ورق الغار إلى الماء، ويتم وضع معلقة كبيرة من الشاي.

ثم يتم ترك المكونات على النار لمدة نصف ساعة.

وبعد ذلك يتم وضع الخليط على الشعر لمدة ساعة ونصف، ثم يتم شطف الشعر بالماء الفاتر.

خلطة تفتيح البشرة بسرعة

يمكن استخدام ورق الغار في تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار من خلال إتباع الآتي:

المكونات:

معلقة من العسل.

معلقة من النشا.

معلقة من زيت الزيتون.

معلقة من السكر.

طريقة التحضير:

يتم وضع جميع المكونات على بعضها البعض.

ثم يتم مزجهم جيدا حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

ثم بعد ذلك يتم وضع الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة.

وأخيرا يتم غسل الوجه ووضع مرطب عليه.

وصفة ورق الغار لبطن مسطح بدون دهون

يحتوي ورق الغار على العديد من العناصر الغذائية التي تدخل في تركيب الجسم، ولذا له الكثير من الفوائد:

يزيد ورق الغار من معدل عملية الأيض.

يعمل على التخلص من الدهون الموجودة في الجسم وخاصة منطقة الكرش.

يعمل على تنشيط الخلايا الموجودة في الجسم، مما يساعد على تسريع عملية حرق الدهون.

يعمل على زيادة الشعور بالشبع لفترات طويلة.

يساعد على حرق السعرات الحرارية في الجسم.

طريقة التحضير: