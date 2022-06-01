اسرار طريقة عمل التونة التبخيرية البيضاء القطع في المنزل وتخزن لاسابيع

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تبحث الكثير من ربات المنزل عن طرق لتصنع التونة المعلبة في المنزل وخاصة بعد إرتفاع أسعار التونة جدا. وأيضا لتضمن نظافة وطعم ما تقدمه لأسرتها ولذلك سنقدم لكم اليوم طريقة عمل التونة في المنزل بكل سهولة وبساطة. طرق متعددة لصنع التونة المعلبة في المنزل ممكن ان نقول ان طرق تجهيز سمكه التونه المعلبه وتصنيعها في المنزل مثل الشركات من الامور الصعبه حيث يتقنها معظم اهالي المناطق الشماليه لقاره افريقيا. لهذا جئنا اليكم بطرق متعدده لتصنيع التونه في المنزل على اشكال مختلفه ومنها ما ياتي طريقة تحضير التونة من سمك الكبريت: كيلو من سمك التونة. بصلة واحدة. فلفل رومي أخضر أو أحمر. 2 من فصوص الثوم. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. 2 عود كرفس. 2 حبة من الحبهان. 2 عود من الكزبرة الخضراء. ربع ملعقة كبيرة من الكمون. ربع ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة. ربع ملعقة صغيرة من توابل السمك. ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف كوب من الزيت. طريقة عمل التونة في المنزل: نقوم بنقع سمك التونة في ماء وخل أبيض وملح لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بشطفها جيدا ونقعها في ماء نظيف لمدة نصف ساعة أخرى.

في إناء به ماء على النار ونضيف فيها البصل والثوم والفلفل الرومي والكرفس المقطع والملح وعصير الليمون.

ثم نضيف إلى الإناء الفلفل الأسود وبهارات السمك والكمون والحبهان وورق اللورا والكزبرة الجافة.

نترك الماء بالخضروات حتى الغليان ثم نضيف لها سمك التونة.

نقوم بخفض النار على سمك التونة ونتركها لمدة نصف ساعة لتنضج.

ثم نقوم بتصفية سمك التونة من الشوربة ونتركها لتبرد تماما ثم نقوم بتنظيفها من الشوك والجلد.

نقوم بإحضار برطمان زجاجي معقم ونظيف ونضع فيه سمك التونة.

ثم نقوم بإضافة كمية من الزيت على سمك التونة حتى تغطي قطع سمك التونة.

نقوم بغلق البرطمان بإحكام ويحفظ في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام ثم تقدم مع بعض الخضروات أو مع مكرونة مسلوقة.

يمكنك حفظ التونة في الثلاجة لمدة خمسة عشر يوما فقط.

إذا أردت الاحتفاظ بالتونة لمدة أطول احفظها في الفريزر. مكونات عمل التونة في المنزل: كيلو من سمك التونة.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الحصى.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

عيدان كرفس مقطعة.

بصلة صغيرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من ملح الليمون.

نصف كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من الزيت.

5 ورقات من ورق اللورا. عمر شويل - جدة اسرار طريقة عمل التونة التبخيرية البيضاء القطع في المنزل وتخزن لاسابيع - ثقفني

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