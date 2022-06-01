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يوجد طرق كثيرة للحصول على بطاطس مقلية مقرمشة، ولكن اليوم سنقدم لكم البطاطس المقرمشة على الطريقة الهندية، حيث يتم طبخها مع الفلفل الحار والسميد والبقدونس وبعد ذلك توضع في الدقيق ثم يتم قليها في الزيت فأصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج وطرية من الداخل، فهذا الطبق يحبه الكثير ممن جربوه، وسنتعرف على المكونات وطريقة التحضير اليوم معا. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المكونات: أربع ثمرات من البطاطس.

نصف كوب من الزيت.

كوب من البقدونس والكزبرة المقطعين.

ملح.

فلفل أسود.

كوب ماء.

كوب من دقيق السميد.

ثمرة فلفل حار.

كوب طحين.

زيت قلي. طريقة تحضير أصابع البطاطس المقرمشة يتم غسل البطاطس جيداً، ثم بعد ذلك توضع في الماء حتى يتم سلقها لمدة ثلاثين دقيقة.

بعد ذلك يتم تقشيرها وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

يتم إضافتها في الخلاط مع الكزبرة والبقدونس ويتم ضربهم جيداً.

يتم وضعها في إناء ثم يوضع الدقيق إليها وتقلب جيداً.

يوضع إليها الفلفل الحار والملح والفلفل الأسود. طريقة القلي: أحضري زجاجة بلاستيكية وقومي بعمل بعض الثقوب في غطاءها.

يوضع المزيج في الزجاجة وتغلق بشكل جيد.

في زيت ساخن على النار قومي بالضغط على الزجاجة لينزل المزيج من الثقوب.

قلبي حتى يصل لونها إلى الذهبي المقرمش. طريقة عمل كرات البطاطس بنفس الطريقة نسلق البطاطس ونمزجها في الخلاط مع الكزبرة والبقدونس ثم نضيف إليها الفلفل الأسود والملح والفلفل الحار والسميد.

بعد ذلك نعجنها جيدا باليد مرة أخرى.

قومي بدهن يديك بالزيت ثم شكلي البطاطس على شكل كرات.

تترك في الثلاجة حوالي ساعة كي لا تتفكك أثناء القلي.

بعد ذلك توضع في البيض ثم في دقيق السميد وتقلى في زيت ساخن حتى تصبح باللون الذهبي. عمر شويل - جدة طريقة عمل البطاطس الشيبسي بحبة واحدة من بطاطس أضيفي عليها هذا المكون واحصلي على أصابع بطاطا مقرمشة في دقيقتين - ثقفني

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