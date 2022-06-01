ذكريات الطفولة.. بسكويت نواعم هش ومقرمش وخفيف وناعم بمكونات بسيطة جدا وغير مكلفة واحلى من الجاهز بطريقة المحلات

ذكريات الطفولة.. بسكويت نواعم هش ومقرمش ، البسكويت من الحلويات متنوعة الطعم والمذاق وكل نوع منه يحتاج إلى طريقة ومكونات خاصة به، ونظراً للإقبال الكبير على بسكويت نواعم تبحث أغل ربات البيوت عن طريقة تساعدهم على تحضيره في البيت بدلاً من شرائه الذي يكلف الكثير من المال، ومعاً سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل بسكويت نواعم اللذيذ في البيت الذي يذوب سريعاً، ويحب الأطفال أن يتناوله بجانب تناول كوب من الشاي أو الحليب.

ذكريات الطفولة.. بسكويت نواعم هش ومقرمش

لك سيدتي أفضل طريقة يمكن الاعتماد عليها عند القيام بتحضير بسكويت نواعم الشهي الذي يكون من السهل على كل أم أن تقوم بتحضيره بنفسها في البيت دون أن تشعر بالعناء والتعب ويتم تجهيزه باتباع الخطوات التي تتمثل في التالي:

المقادير:

100 جرام دقيق.

2/1 كوب وملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

40 جرام سكر بودرة.

5 ملعقة كبيرة نشا.

5 ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير:

في وعاء يتم وضع النشا والدقيق وقلبيهم مع بعضهم بطريقة جيدة.

يتم وضع الزبدة مع السكر والفانيليا وخفقيهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى أن يذوب السكر.

عليك الاستمرار حتى تحصلين على قوام هاش ويضاف بعدها الدقيق والزبدة والسكر وقلبيهم معاً بواسطة ملعقة خشبية حتى تختلط جيداً.

يتم وضع عجينة البسكويت في كيس الحلواني ويتم تشكيلها بالطريقة التي ترغبين بها حتى أن تصبح بشكل حلزوني.

يتم وضع قطع البسكويت في صينية الفرن على درجة حرارة 160 مئوية ويترك لمدة 15 دقيقة.

انتظري حتى أن يصبح باللون الأصفر الذهبي ويرفع بعد ذلك من الفرن ويترك حتى أن يبرد ويتم تقديمه مع المربى.

يتم تقديمه بجانب كوب من الشاي أو الحليب الدافئ وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل بسكويت نواعم بالبيض

تعد واحدة من الطرق البسيطة جداً التي يتم تحضيرها بخطوات بسيطة جداً كما يلي:

المقادير:

3 كوب دقيق.

1 كوب زبدة طرية.

5 كوب سكر ناعم.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

2 بيضة.

4/1 ملعقة صغيرة ملح.

زبيب.

سمر خشن.

2/1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير: