ينافس الجاهز.. خبز التورتيلا الرائع هش وخفيف كالقطن بدون تكاليف ومورق احلى من الجاهز لجميع انواع السندوتشات والشاورما

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ينافس الجاهز.. خبز التورتيلا الرائع هش وخفيف ، خبز التورتيلا ذات الشكل الدائري المسطح من أفضل أنواع الخبز التي يتم تحضيره بدقيق القمح أو الذرة ويطلق عليه أكثر من اسم ولكن صنع للمرة الأولى في أمريكا الوسطى وهو من أساسيات المطابخ بأغلب دول القارة الأمريكية وبعد ذلك بدأ ينتقل إلى كثير من الدول وأصبح من أشهر أنواع الخبز الذي يمكن لكل سيدة منزل القيام بصنعه في البيت، أنت فقط تحتاجين إلى الخطوات ونحن من سيستعرضها لك عبر السطور القادمة.
ينافس الجاهز.. خبز التورتيلا الرائع هش وخفيف
إليك سيدتي أسهل طريقة لعمل خبز التورتيلا في البيت بمكونات سهلة وبسيطة ويمكن أن تقدميه بأكثر من نوع حشو حتى يكون شهي أكثر ويتم تحيره كالتالي:
- 4 كوب دقيق أبيض منخول.
- كوب وربع ماء فاتر.
- 3/4 ملعقة صغيرة سكر.
- 2/1 كوب زيت نباتي.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
طريقة التحضير:
- عليك أولاً بإحضار بولة عميقة أولاً البدء بنخل الدقيق.
- بعدها يضاف الملح والسكر والزيت تقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس.
- ثم تضاف الماء بالتدريج مع العجن حتى الحصول على عجينة ناعمة وطرية.
- عليك الاستمرار في العجن لبضعة دقائق للحصول على عجينة لا تلتصق باليد فيجب أن تكون طرية وبنفس الوقت متماسكة.
- يجب أن تترك في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة لترتاح وتتخمر قليلاً.
- بعد أن تنتهي المدة المحددة لترك العجينة تأتين بها ويتم تقطيع العجينة إلى كرات بالحجم الذي ترغبين به يمكن أن تحصلين على حوالي 20 رغيف.
- ثم يتم رش سطح صلب بقليل من الدقيق وتوضع قطع العجينة ويتم فردها بالنشابة.
- احرصي على اختيار سمك مناسب بحيث أن يكون 2/1 سم.
- ثم احضري طاسة غير لاصقة بحجم متوسط ويتم تسخينها على النار ويضاف لها خبز التورتيلامع الانتظار حتى ينضح ويتحمر.
- يقلب على الوجه الآخر وتستمري على ذلك حتى أن تنتهي الكمية الموجودة لديك.
- يتم وضع خبز التورتيلا في طبق مفروش بورق المطبخ حتى لا يتكون بخار ويصبح الخبز متعجن.
- بعد ذلك يمكن أن تقدميه مع مجموعة متنوعة من الحشوات.
- مثل حشو اللحم المفروم أو الدجاج المقرمش أيضاً يمكن أن يتم حشوة بميكس الجبن اللذيذ والشهي.
- وقدميه لعائلتك بالهناء والشفاء.
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