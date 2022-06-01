ينافس الجاهز.. خبز التورتيلا الرائع هش وخفيف كالقطن بدون تكاليف ومورق احلى من الجاهز لجميع انواع السندوتشات والشاورما

ينافس الجاهز.. خبز التورتيلا الرائع هش وخفيف ، خبز التورتيلا ذات الشكل الدائري المسطح من أفضل أنواع الخبز التي يتم تحضيره بدقيق القمح أو الذرة ويطلق عليه أكثر من اسم ولكن صنع للمرة الأولى في أمريكا الوسطى وهو من أساسيات المطابخ بأغلب دول القارة الأمريكية وبعد ذلك بدأ ينتقل إلى كثير من الدول وأصبح من أشهر أنواع الخبز الذي يمكن لكل سيدة منزل القيام بصنعه في البيت، أنت فقط تحتاجين إلى الخطوات ونحن من سيستعرضها لك عبر السطور القادمة.

ينافس الجاهز.. خبز التورتيلا الرائع هش وخفيف

إليك سيدتي أسهل طريقة لعمل خبز التورتيلا في البيت بمكونات سهلة وبسيطة ويمكن أن تقدميه بأكثر من نوع حشو حتى يكون شهي أكثر ويتم تحيره كالتالي:

4 كوب دقيق أبيض منخول.

كوب وربع ماء فاتر.

3/4 ملعقة صغيرة سكر.

2/1 كوب زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير: