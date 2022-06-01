نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قل وداعاً للكوليسترول : إليك طريقة بسيطة تخلصك منه للأبد بدون أدوية .. تعرف عليها؟ في المقال التالي
يحتاج الجسم بصورة يومية الى نسبة محددة من الكوليسترول، وعند زيادة هذه النسبة قد يؤدي بالضرر على الجسم والقلب تحديدا، لذلك نقدم لكم مجموعة من الاطعمة من الواجب وضعها في النظام الغذائي اليومي لتجنب تحول الكوليسترول النافع إلى الضار، كما يجب تغيير نمط حياة المريض لنمط حياة صحي.
أطعمة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم
نقدم لكم مجموعة من الاطعمة تساهم في تخفيض نسبةً الكوليسترول الضار في الدم، وهي:
- حبوب الشوفان ونخالة، لانهم يحتوون على كميات كبيرة من الألياف الذائبة والتي تقلل الكوليسترول الضار في الدم، لأنها تقلل من نسبة امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم.
- كما أن الأسماك واحماض الاوميغا ثري، تحتوي الأسماك على نسب عالية من الاوميغا ثري التي تساهم بصورة كبيرة في تقليل ضغط الدم المزمن، وتقلل من الدهون الثلاثية التي تكون هي نسبة الكوليسترول الضار في الجسم فيما بعد.
- كما أنه المكسرات، توصلت دراسة حديثة تم عملها على المكسرات ان بها مجموعة من العناصر الغذائية المهمة في تقليل مخاطر الإصابة بالجلطات القلبية، وهي تحتوي على نسب مناسبة من السعرات الحرارية مما يساعد في تأدية الغرض المطلوب منها.
- بالإضافة إلى الأفوكادو، من الفواكه الهامة والقوية في تقليل نسب الدهون المشبعة والعمل على تحويل الكوليسترول الضار إلى نافع قد يستفيد به الجسم في وقت لاحق.
- زيت الزيتون، استبدال زيت الزيتون في الطهي وتحضير الطعام يساعد بصورة كبيرة في التخلص من الكوليسترول الضار في الدم.
- انتقاء الكربوهيدرات بعناية يساهم بصورة فعالة في تقليل نسب الكوليسترول في الدم مما يعمل على تحسين صحة الجسم بشكل عام.
- كما أنه تقليل التوتر والابتعاد عن كل مسبباته يساهم أيضا في التخلص من الكوليسترول الضار.
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