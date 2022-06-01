قل وداعاً للكوليسترول : إليك طريقة بسيطة تخلصك منه للأبد بدون أدوية .. تعرف عليها؟

يحتاج الجسم بصورة يومية الى نسبة محددة من الكوليسترول، وعند زيادة هذه النسبة قد يؤدي بالضرر على الجسم والقلب تحديدا، لذلك نقدم لكم مجموعة من الاطعمة من الواجب وضعها في النظام الغذائي اليومي لتجنب تحول الكوليسترول النافع إلى الضار، كما يجب تغيير نمط حياة المريض لنمط حياة صحي.

أطعمة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم

نقدم لكم مجموعة من الاطعمة تساهم في تخفيض نسبةً الكوليسترول الضار في الدم، وهي: