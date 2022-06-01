طريقة تحمير الباذنجان بدون زيت طريقة عبقرية وصحية وهتوفر معاكي كتير أوي فقط بهذه الحيلة

الباذنجان المقلي هو من الأكلات المفضلة لدى كثير منا، فهي ثمرة ذات طعم مميز وتحتوي على الكثير من الحديد ولكن بسبب احتوائه على كثير من الزيوت أثناء قليه يجعل من يريد أن يأكله يبتعد عنه، لذا أحضرنا اليوم طريقة لقلي الباذنجان بدون زيت، حيث يمكنك الاعتماد على هذه الطريقة وخاصة إذا كنت ممن يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن.

قلي الباذنجان بدون زيت

يحتوي الباذنجان على معادن وفيتامينات كثيرة صحية مفيدة للجسم، ولكن عند قليه في الزيت يصبح دسم جدا بسبب احتوائه على الكثير من الزيت، ويمكن قليه كالتالي:

أحضري الكمية المناسبة من الباذنجان وقطعيه شرائح.

قومي بغلي كمية من الماء ووضع فيها ثلاث ملاعق من الملح.

قومي بوضع شرائح الباذنجان فيها وتركها حوالي عشر دقائق لكي يتغير لونها إلى البني.

طريقة صحية لتحمير الباذنجان

أحضري الطاسة ثم قومي بمسحها بقليل من زيت الزيتون أو الزيت النباتي ثم ضعي شرائح الباذنجان بعد انتشالها من الماء وقلبيهم على الجانبين حتى يتغير اللون إلى البني الغامق ثم أخرجيه على مناديل ورقية لتمتص أي زوائد ماء أو زيت.

قومي بأكله مع الفلافل والخبز والسلطة.

طريقة أخرى لقلي الباذنجان