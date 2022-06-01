نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عند كوباية سكر اعملى حلوى الموز الرائعة بدون فرن هتعجب اولادك جدا واحلى من الجاهزة 100 مرة بدون تكاليف في المقال التالي
لو عند كوباية سكر اعملى حلوى الموز الرائعة ، يعد الموز واحد من الأصناف المميزة جداً من الفاكهة والتي يحتوي على فوائد عديدة ومتنوعة، ولكن بعض الأطفال لا يرغبون بتناوله ومن هنا يأتي دور الأمهات التي يمكنها أن تصنع حلوى الموز بطريقة تجعل الأطفال يقدمون على تناول الموز، ولا يمكن أن يتوقفوا عن تناول الشوكولاتة لذلك قومي بصنع حلوى الموز بالشوكولاتة اللذيذة والغنية بالعناصر المفيدة جداً بالصحة، ونحن سوف نقدم لك سيدتي طريقة سهلة وبسيطة لعمل حلوى الموز بدون فرن عبر السطور القادمة.
لو عند كوباية سكر اعملى حلوى الموز الرائعة
يحتوي الموز على مجموعة كبيرة جداً من الفوائد والفيتامينات والمعادن وخاصة البوتاسيوم، ويمكن أن تقومين بتقديمه بأكثر من طريقة حتى تحصلين على كل هذه الفوائد ومن ضمن تلك الطرق ما يلي:
حلوى الموز بالشوكولاتة
طريقة سهلة وبسيطة يتم تحضيرها بخطوات بسيطة جداً تتمثل فيما يلي:
المقادير:
- 4 حبات موز.
- فول سوداني مجروش.
- قطع شوكولاتة مفرومة.
- أعواد خشبية.
طريقة التحضير:
- قومي أولاً بتقطيع كل ثمرة الموز لنصفين.
- ومن ثم يتم والعود الخشبي في منتصف نصف ثمرة الموز.
- ثم يتم رص حبات الموز في صينية وتغطى بوعاء من البلاستيك ومن ثم يتم وضعها في الثلاجة لحوالي 3 ساعات.
- يتم وضع الشوكولاتة المذابة بطبق والفول السوداني في وعاء آخر.
- ثم يتم إحضار حبات الموز وغمرها الفول السوداني المجروش وغمرها في طبق الشوكولاتةفي المذابة.
- توضع حبات الموز المغلفة بالفول السوداني والشوكولاتة وتوضع في الثلاجة ساعتين حتى تتماسك.
- بعدها تخرج من الثلاجة وقدميها لأطفالك لكي يستمتعوا بطعم الموز مع الشوكولاتة اللذيذ وبالهناء والشفاء.
حلوى الموز بالبسكويت والشوكولاتة السوداء
هي أيضاً طريقة أخرى يمكنك أن تقومين بتجهيزها لأفراد عائلتك وتتم كالآتي:
المقادير:
- 2 حبة موز.
- 200 جرام بسكويت.
- 200 جرام شوكولاتة سوداء.
طريقة التحضير:
- يجب أن يتم سحق البسكويت حتى يصبح ناعم كالبودرة.
- يتم وضعه في بولة عميقة ومن ثم يضاف إليها الموز ويتم هرسه مع البسكويت الناعم.
- اخلطيهم جيداً معاً حتى تحصلين على عجينة متماسكة يتم تشكيلها بسهولة.
- ومن بعد ذلك يتم صنع كرات صغيرة الحجم من الخليط ويتم تركها داخل الفريزر لمدة 5 دقائق.
- بعد انتهاء الوقت وتصبح متماسكة تخرج وتغمر في الشوكولاتة السوداء المذابة وتزين بما ترغبين سواء الفول السوداني المجروش أو اللوز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عند كوباية سكر اعملى حلوى الموز الرائعة بدون فرن هتعجب اولادك جدا واحلى من الجاهزة 100 مرة بدون تكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.