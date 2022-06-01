لو عند كوباية سكر اعملى حلوى الموز الرائعة بدون فرن هتعجب اولادك جدا واحلى من الجاهزة 100 مرة بدون تكاليف

لو عند كوباية سكر اعملى حلوى الموز الرائعة ، يعد الموز واحد من الأصناف المميزة جداً من الفاكهة والتي يحتوي على فوائد عديدة ومتنوعة، ولكن بعض الأطفال لا يرغبون بتناوله ومن هنا يأتي دور الأمهات التي يمكنها أن تصنع حلوى الموز بطريقة تجعل الأطفال يقدمون على تناول الموز، ولا يمكن أن يتوقفوا عن تناول الشوكولاتة لذلك قومي بصنع حلوى الموز بالشوكولاتة اللذيذة والغنية بالعناصر المفيدة جداً بالصحة، ونحن سوف نقدم لك سيدتي طريقة سهلة وبسيطة لعمل حلوى الموز بدون فرن عبر السطور القادمة.

لو عند كوباية سكر اعملى حلوى الموز الرائعة

يحتوي الموز على مجموعة كبيرة جداً من الفوائد والفيتامينات والمعادن وخاصة البوتاسيوم، ويمكن أن تقومين بتقديمه بأكثر من طريقة حتى تحصلين على كل هذه الفوائد ومن ضمن تلك الطرق ما يلي:

حلوى الموز بالشوكولاتة

طريقة سهلة وبسيطة يتم تحضيرها بخطوات بسيطة جداً تتمثل فيما يلي:

المقادير:

4 حبات موز.

فول سوداني مجروش.

قطع شوكولاتة مفرومة.

أعواد خشبية.

طريقة التحضير:

قومي أولاً بتقطيع كل ثمرة الموز لنصفين.

ومن ثم يتم والعود الخشبي في منتصف نصف ثمرة الموز.

ثم يتم رص حبات الموز في صينية وتغطى بوعاء من البلاستيك ومن ثم يتم وضعها في الثلاجة لحوالي 3 ساعات.

يتم وضع الشوكولاتة المذابة بطبق والفول السوداني في وعاء آخر.

ثم يتم إحضار حبات الموز وغمرها الفول السوداني المجروش وغمرها في طبق الشوكولاتةفي المذابة.

توضع حبات الموز المغلفة بالفول السوداني والشوكولاتة وتوضع في الثلاجة ساعتين حتى تتماسك.

بعدها تخرج من الثلاجة وقدميها لأطفالك لكي يستمتعوا بطعم الموز مع الشوكولاتة اللذيذ وبالهناء والشفاء.

حلوى الموز بالبسكويت والشوكولاتة السوداء

هي أيضاً طريقة أخرى يمكنك أن تقومين بتجهيزها لأفراد عائلتك وتتم كالآتي:

المقادير:

2 حبة موز.

200 جرام بسكويت.

200 جرام شوكولاتة سوداء.

طريقة التحضير: