وصفة سحرية تخلصك من أثار حب الشباب نهائياً علاج البقع و التصبغات و تفتيح البشرة

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عمر شويل - جدة وصفة سحرية تخلصك من أثار حب الشباب نهائياُ علاج البقع التصبغات و تفتيح البشرة، موضوعنا اليوم عن إمكانية تحضير القناع المعجزة للتخلص من كل عيوب البشرة والحصول على بشرة متألقة وشابة، لتحضير هذا القناع نحتاج إلى الشاي الأخضر فهو يؤخر ظهور علامات الشيخوخة في البشرة وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة، الشاي الأخضر يجعل البشرة نضرة ويغذيها بشكل جيد كما أنه يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، كما يساعد في تقليل حجم مسام الجلد الواسعة كذلك له دور فعال في علاج حب الشباب واثاره في البشرة.

وصفة سحرية تخلصك من أثار حب الشباب نهائياُ

يتكون القناع من العناصر التالية :

قطعة من صابون دوڤ.

كيس شاي أخضر أو شاي أسود.

كوب صغير من الماء المغلي.

2 ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

علاج البقع و التصبغات و تفتيح البشرة

يمكنك الحصول على بشر الصابون عن طريق إستخدام المبشرة وبشر الصابون للحصول على تلك الجزيئات الصغيرة، ومن جانب آخر ضع كيس الشاي في وعاء وأضف إليه الماء المغلي ثم اترك كيس الشاي منقوعاً في الماء لمدة ساعة، وبعد ذلك قم بإزالة كيس الشاي وأضف النشا إلى محلول الشاي ثم امزج جيداً حتى يذوب النشا، ثم صب المزيج في إناء قابل للطهي وارفعه على نار هادئة.

ثم عليك أن تقوم بتقليب المزيج باستمرار حتى تحصل على مزيج كريمي وبعد ذلك أغلق الموقد، وقم بإضافة مقدار ملعقتين كبيرتين من مبشور الصابون إلى المزيج الكريمي ثم اخلط جيداً حتى يذوب الصابون تماماً، وبعد ذلك احتفظ بهذا الخليط الكريمي في علبة مناسبة ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة، يظل هذا الخليط الكريمي صالحاً للاستخدام لفترة طويلة.

طريقة تطبيق القناع على البشرة

ضعي الخليط على بشرتك باستخدام فرشاة نظيفة ضعيه على بشرة وجهك ورقبتك مع تجنب محيط العينين، ثم اتركيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الدافئ، ثم رطبي بشرتك بالمرطب الخاص بك ويمكنك استخدام كريم أو زيت مرطب، كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وستحصل على بشرة مشدودة ومتوهجة من الاستخدام الأول، ستحصل على بشرة ناعمة وخالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة.