فرد الشعر بالخميرة أقوى كيراتين طبيعي لشعر حريري في نصف ساعة فرد وإطالة وترطيب

كثير من السيدات يحلمن بشعر ناعم كالحرير والتخلص من الشعر الخشن والمجعد، وبسبب ذلك يذهبن إلى مراكز التجميل لفرد الشعر باستخدام مواد كيميائية كالبروتين والكيراتين ولكن هذا يؤثر على الشعر بالسلب بعد مرور بعض الوقت، لذلك أحضرنا لكِ اليوم طريقة كيراتين طبيعية بالخميرة لفرد الشعر في المنزل وبدون أضرار، حيث تعرف الخميرة باحتوائها على فيتامين B5 وهو فيتامين يعمل على إرجاع الشعر لحيويته.

فرد الشعر بالخميرة أقوى كيراتين طبيعي

تعرف الخميرة بفائدتها الكبيرة للشعر والبشرة أيضا، فهي لا تعمل على فرد الشعر فقط بل تنقي بصيلة الشعر وفروة الرأس وتعيد للشعر حيويته، ونستعرض المكونات من التالي:

ملعقتين من الخميرة الفورية.

ملعقتين من زيت الخروع.

ملعقة من العسل الأبيض.

عدد ٢ ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتين من النشا.

كوب ماء فاتر.

ملعقة من الخل.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الدقيق.

طريقة التحضير:

في وعاء صغير أضيفي الخميرة و النشا والماء وقلبي على البارد حتى تذوب المكونات.

ضعي الوعاء على النار حتى يبدأ الخليط في الغليان ارفعيه عن النار.

ضعي له بعد ذلك زيت الزيتون و الدقيق وزيت الخروع وامزجي جيداً.

بعد ذلك ضعي الخل والفازلين وامزجي مرة ثانية حتى يكون القوام مثل الكريم.

بعد أن يصبح المزيج بارد استخدميه على شعرك من الفروة وحتى الأطراف وانتظري عشرون دقيقة ثم اغسلي شعرك بالماء.

ينصح باستخدامه مرتين في الأسبوع.

العسل والخميرة لفرد الشعر المجعد

المكونات:

صفار بيضة.

ملعقة حليب كبيرة.

نصف ملعقة خميرة.

نصف ملعقة عسل أبيض.

طريقة التحضير: