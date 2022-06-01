نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرد الشعر بالخميرة أقوى كيراتين طبيعي لشعر حريري في نصف ساعة فرد وإطالة وترطيب في المقال التالي
كثير من السيدات يحلمن بشعر ناعم كالحرير والتخلص من الشعر الخشن والمجعد، وبسبب ذلك يذهبن إلى مراكز التجميل لفرد الشعر باستخدام مواد كيميائية كالبروتين والكيراتين ولكن هذا يؤثر على الشعر بالسلب بعد مرور بعض الوقت، لذلك أحضرنا لكِ اليوم طريقة كيراتين طبيعية بالخميرة لفرد الشعر في المنزل وبدون أضرار، حيث تعرف الخميرة باحتوائها على فيتامين B5 وهو فيتامين يعمل على إرجاع الشعر لحيويته.
فرد الشعر بالخميرة أقوى كيراتين طبيعي
تعرف الخميرة بفائدتها الكبيرة للشعر والبشرة أيضا، فهي لا تعمل على فرد الشعر فقط بل تنقي بصيلة الشعر وفروة الرأس وتعيد للشعر حيويته، ونستعرض المكونات من التالي:
- ملعقتين من الخميرة الفورية.
- ملعقتين من زيت الخروع.
- ملعقة من العسل الأبيض.
- عدد ٢ ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقتين من النشا.
- كوب ماء فاتر.
- ملعقة من الخل.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من الدقيق.
طريقة التحضير:
- في وعاء صغير أضيفي الخميرة و النشا والماء وقلبي على البارد حتى تذوب المكونات.
- ضعي الوعاء على النار حتى يبدأ الخليط في الغليان ارفعيه عن النار.
- ضعي له بعد ذلك زيت الزيتون و الدقيق وزيت الخروع وامزجي جيداً.
- بعد ذلك ضعي الخل والفازلين وامزجي مرة ثانية حتى يكون القوام مثل الكريم.
- بعد أن يصبح المزيج بارد استخدميه على شعرك من الفروة وحتى الأطراف وانتظري عشرون دقيقة ثم اغسلي شعرك بالماء.
- ينصح باستخدامه مرتين في الأسبوع.
العسل والخميرة لفرد الشعر المجعد
المكونات:
- صفار بيضة.
- ملعقة حليب كبيرة.
- نصف ملعقة خميرة.
- نصف ملعقة عسل أبيض.
طريقة التحضير:
- في بولة صغيرة ضعي ملعقة الحليب ثم الخميرة والعسل الأبيض واخلطيهم وانتظري عشرون دقيقة.
- بعد ذلك أضيفي إليهم صفار البيضة ونخلط جيداً.
- نطبق الخليط على الشعر ثم نغطيه بكيس بلاستيكي وننتظر حوالي ساعة
- اغسلي الشعر بالماء البارد ولاحظي الفرق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرد الشعر بالخميرة أقوى كيراتين طبيعي لشعر حريري في نصف ساعة فرد وإطالة وترطيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.