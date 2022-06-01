اصبغي شعرك في البيت بالحناء والكركديه واحصلى على لون أحمر جذاب بدون مواد كيميائية

يعد صبغ الشعر من الأمور التى تهم المرأة كثيراً وتبحث عن طرق لصبغ الشعر بألوان كثيرة ومتعددة، وهناك بعض الطرق التى تعمل صبغ الشعر بألوان مختلفة ولكن هذه الطرق تحتوى على الأمونيا التي تضر ببصيلات الشعر وتعرضه للتلف واهلاك فروة الرأس، عكس الطرق الطبيعية التى تعمل على تلوين الشعر بطريقة سهلة وبسيطة وطبيعية دون أى ضرر يلحق بالشعر، لذلك سوف نعرض لكى عزيزتى وصفات طبيعية لصبغ الشعر بمكونات آمنة تماماً.

صبغ الشعر بالحناء اللون الأحمر

الحناء من المكونات الطبيعية التى تساعد فى صبغ الشعر طبيعياً دون أى ضرر يلحق به، كما أنها تعد من أكثر الوصفات التي لا تقتصر فقط فى صبغ الشعر بل فهى تعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه وتكسبه الحيوية واللمعان، ولها عدة طرق ووصفات طبيعية في إعطاء لون الشعر المظهر الجذاب دون أن تتسبب فى ضرر بالشعر، ويمكن خلطها بمكونات طبيعية تعمل على تثبيت اللون وإمكانية الحصول على ألوان عديدة وسوف نعرض وصفة طبيعية لتلوين الشعر بالحناء واضافه الكركدية لإكساب الشعر اللون الأحمر.

المكونات:

ثلاث معالق كبار من الحناء توجد عند جميع العطارين.

ملعقة كبيرة من الكركدية.

ماء.

معلقة صغيرة من الخل لتثبيت اللون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر إناء صغير ونضع بداخله الماء ونرفعه على النار ونقوم بوضع الكركديه بداخله ونتركه يغلى.

نصفي ماء الكركديه فى كوب زجاج.

نحضر وعاء بلاستيك ونضع بداخله الحناء ونقوم بوضع ماء الكركديه تدريجياً والخل حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة يسهل علينا فردها على الشعر.

نقوم بتوزيع الحناء على جميع خصلات الشعر بالكامل ونقوم بلف الشعر بالبونية المخصص للشعر ونتركها لمدة ساعة كاملة.

نشطف الشعر من الحناء بالماء فقط.

سوف تلاحظين بعد تجفيف الشعر بالحصول على شعر أحمر غامق يجذب الأنظار من شدة جماله، كما أن الوصفة تحتوى على الكركدية الذى يعمل على تفتيح لون الشعر وإظهار الشعر باللون الأحمر المختلف، ويعد اللون الأحمر من الألوان المهمة التي تنال إعجاب الكثير من السيدات، وتحتوي الوصفة أيضًا على الخل الطبيعى الممتاز فى تثبيت اللون على الشعر.