وصفة الكركم المنزلية لصبغ الشعر باللون اللي تحبيه في البيت بدون أي أضرار

تهتم دائما الفتيات والسيدات إهتمام كبير بالشعر لأن مشاكله كثيرة، وتحب السيدات أن تجعل شعرها دائما لامع وجميل وتظهر بمظهر جذاب، وتحب الفتيات التغيير في شكلهم فمثلا يقوموا بتغيير لون الشعر الأصلي بصبغة تناسب البشرة فتجد الحل الوحيد في الكركم الذي يناسب جميع أنواع الشعر الجاف والدهني، والذي له فوائد كثيرة للشعر فعند خلط الكركم ببعض من المواد الطبيعية مثل النشا وزيت القرنفل وزيت اللوز وزيت إكليل الجبل وزيت جوز الهند فهذا يعمل على صبغ الشعر وظهوره بلون أصفر، وظهوره بمنظر لامع وجميل وطبيعي، وتعمل خلطة الكركم على إخفاء الشعر الأبيض من الرأس وتغذي فروة الرأس وتعمل على تقوية بصيلات الشعر، وللكركم فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى بالنسبة للبشرة يساعد فى تفتيح لون البشرة ويوحد لونها، وبالنسبة لصحة الجسم فعند شرب كوب من مغلي الكركم والليمون والزنجبيل فإنه يعمل على تقوية المناعة ويحمي الجسم من الأمراض الخطيرة، ويدخل الكركم في عمل كثير من الأكلات مثل الأرز والتتبيلات ويدخل أيضا في عمل المخبوزات، ولهذا سوف نعرض لكى في هذا المقال تجهيز خلطة الكركم التي عند وضعها على الشعر تعمل على صبغه بطريقة سهلة وبشكل طبيعي وبدون تكاليف.

مكونات عمل خلطة الكركم لصبغ الشعر

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت القرنفل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت إكليل الجبل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند

نصف كوب صغير من الماء

فرشاة

طريقة عمل الكركم لصبغ الشعر