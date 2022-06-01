نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الكركم المنزلية لصبغ الشعر باللون اللي تحبيه في البيت بدون أي أضرار في المقال التالي
تهتم دائما الفتيات والسيدات إهتمام كبير بالشعر لأن مشاكله كثيرة، وتحب السيدات أن تجعل شعرها دائما لامع وجميل وتظهر بمظهر جذاب، وتحب الفتيات التغيير في شكلهم فمثلا يقوموا بتغيير لون الشعر الأصلي بصبغة تناسب البشرة فتجد الحل الوحيد في الكركم الذي يناسب جميع أنواع الشعر الجاف والدهني، والذي له فوائد كثيرة للشعر فعند خلط الكركم ببعض من المواد الطبيعية مثل النشا وزيت القرنفل وزيت اللوز وزيت إكليل الجبل وزيت جوز الهند فهذا يعمل على صبغ الشعر وظهوره بلون أصفر، وظهوره بمنظر لامع وجميل وطبيعي، وتعمل خلطة الكركم على إخفاء الشعر الأبيض من الرأس وتغذي فروة الرأس وتعمل على تقوية بصيلات الشعر، وللكركم فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى بالنسبة للبشرة يساعد فى تفتيح لون البشرة ويوحد لونها، وبالنسبة لصحة الجسم فعند شرب كوب من مغلي الكركم والليمون والزنجبيل فإنه يعمل على تقوية المناعة ويحمي الجسم من الأمراض الخطيرة، ويدخل الكركم في عمل كثير من الأكلات مثل الأرز والتتبيلات ويدخل أيضا في عمل المخبوزات، ولهذا سوف نعرض لكى في هذا المقال تجهيز خلطة الكركم التي عند وضعها على الشعر تعمل على صبغه بطريقة سهلة وبشكل طبيعي وبدون تكاليف.
مكونات عمل خلطة الكركم لصبغ الشعر
- خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت القرنفل
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت إكليل الجبل
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند
- نصف كوب صغير من الماء
- فرشاة
طريقة عمل الكركم لصبغ الشعر
- أولا نقوم بغسل وتنظيف الشعر بالماء والتخلص من أي زيوت به.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير إناء ونضع به نصف كوب من الماء وخمسة ملاعق كبيرة من الكركم ونرفعه على النار حتى الغليان وبعد ذلك نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد تماما.
- ثم نقوم بتحضير وعاء ونضع به خليط الكركم ونضيف إليه النشا وزيت القرنفل وزيت الزيتون وزيت إكليل الجبل وزيت اللوز وزيت جوز الهند ثم نقوم بتقليب ومزج هذه المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض.
- وبعد ذلك نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء ونقوم بوضع خلطة الكركم على الشعر بإستخدام فرشاة وندلك فروة الرأس جيدا ثم نتركها على الشعر لمدة ثلاثة ساعات مع تغطية الرأس بكيس أو بونيه.
- ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر وسوف نلاحظ شعر لونه ذهبي جميل وجذاب.
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