نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغ الشعر بمكونات طبيعية 100% بدون امونيا وألوان متعددة في المقال التالي

تبحث العديد من السيدات والفتيات عن طرق لتلوين الشعر في المنزل بإستخدام مكونات طبيعية لاتضر بصحة الشعر وذلك بعد إرتفاع أسعار صالونات التجميل وأيضا يستخدمون مكونات كميائية تضر الشعر لاحقا واليوم سوف نقدم لكي أفضل الوصفات الطبيعية لتلوين الشعر بألوان رائعة وطبيعية في المنزل وبمكونات متوفرة في كل منزل. مكونات صبغ الشعر باللون الأسود الخليجي: ملعقة صغيرة من الحبة السوداء.

ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر.

كوب كبير من الماء.

ربع كوب من الحبة السوداء المطحونة.

ربع كوب من الشاي الأخضر المطحون.

ربع كوب من الحنة الطبيعية. طريقة صبغ الشعر باللون الأسود الخليجي: في إناء على النار نضيف ملعقة الشاي الأخضر الجاف وملعقة الحبة السوداء وكوب من الماء ونتركه يغلي جيدا. نقوم بإحضار وعاء عميق ونضيف فيه الحبة السوداء المطحونة والشاي الأخضر المطحون الناعم والحنة الطبيعية. نقوم بمزج المكونات جيدا مع إضافة الماء المغلي بالمكونات السابقة. نستمر بالمزج حتى نحصل على مزيج كريمي ثقيل. نقوم بوضع الوصفة على الشعر من الجذور إلى الأطراف مع عمل تدليك خفيف للشعر. نقوم بتغطية الشعر بغطاء بلاستيكي ونتركه لمدة أربع ساعات كاملة. نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ فقط ثم في اليوم التالي نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو وستحصلين على لون أسود رائع وبراق. مكونات صبغ الشعر باللون الأحمر: كوب من الكركدية البودر.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب من الحنة الطبيعية. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر: في إناء عميق نضيف الكركديه البودر ونضيف عليه الخل الأبيض. نقوم الإناء على نار هادئة حتى يغلي الكركديه البودر مع الخل نرفع الإناء من النار. نترك الخليط ليبرد تماما ثم نقوم بإضافة الحنة الطبيعية. نضيف الماء بالتدريج مع الإستمرار في عجن الحنة مع خليط الكركديه حتى نحصل على قوام كريمي متماسك. يمكنك مضاعفة الكمية حسب طول شعرك وكثافه. نقوم بفرد الصبغة على الشعر النظيف من الجذور إلى الأطراف خصلة خلصة. تترك الوصفة على الشعر لمدة ثلاث ساعات ثم نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو. وستحصلين على شعر أحمر ناري ولامع. عمر شويل - جدة صبغ الشعر بمكونات طبيعية 100% بدون امونيا وألوان متعددة - ثقفني

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