فوائد غير متوقعة للفازلين عند دهنه على البشرة والجسم ستصبحين زي القشطة

يعتبر الفازلين من أبرز المنتجات الطبيعية والآمنه على الجلد والشعر حيث أنه غير مكلف، وأنه صحي، ومتوفر فى كل المنازل، ويتميز الفازلين بأنه عبارة عن طبقة أو مادة عازلة عند وضعه على البشرة، ويتميز أيضا بأنه يخلو من العطور ومن المواد الكيميائية والمواد الحارقة لذلك هو آمن ، وهو عبارة عن خليط من الزيوت المعدنية المستخرجة من البترول الذي يرجع أصله إلى الطبيعة، ويوجد أنواع من الفازلين مثل الفازلين العادي وهو عبارة عن فازلين خام بدون أي إضافات، وفازلين طبي يتم معالجته ويتم إضافة بعض من المواد الطبيعية وبعض من المواد الطبية مثل العطور والزيوت فلا تستطيع الفتيات أو النساء والرجال أيضا الإستغناء عن الفازلين، وقبل وضع الفازلين لابد من غسل البشرة أو الجلد بالماء الفاتر حتى يتم تنظيفها من أي زيوت أو أتربة، وعند وضع الفازلين على أي نوع من أنواع الشعر يتركه بمظهر دهني ولامع وجذاب، وسوف نعرض إليكي فى هذا المقال إستخدامات الفازلين.

فوائد الفازلين للبشرة والشعر