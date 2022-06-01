نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد غير متوقعة للفازلين عند دهنه على البشرة والجسم ستصبحين زي القشطة في المقال التالي
يعتبر الفازلين من أبرز المنتجات الطبيعية والآمنه على الجلد والشعر حيث أنه غير مكلف، وأنه صحي، ومتوفر فى كل المنازل، ويتميز الفازلين بأنه عبارة عن طبقة أو مادة عازلة عند وضعه على البشرة، ويتميز أيضا بأنه يخلو من العطور ومن المواد الكيميائية والمواد الحارقة لذلك هو آمن ، وهو عبارة عن خليط من الزيوت المعدنية المستخرجة من البترول الذي يرجع أصله إلى الطبيعة، ويوجد أنواع من الفازلين مثل الفازلين العادي وهو عبارة عن فازلين خام بدون أي إضافات، وفازلين طبي يتم معالجته ويتم إضافة بعض من المواد الطبيعية وبعض من المواد الطبية مثل العطور والزيوت فلا تستطيع الفتيات أو النساء والرجال أيضا الإستغناء عن الفازلين، وقبل وضع الفازلين لابد من غسل البشرة أو الجلد بالماء الفاتر حتى يتم تنظيفها من أي زيوت أو أتربة، وعند وضع الفازلين على أي نوع من أنواع الشعر يتركه بمظهر دهني ولامع وجذاب، وسوف نعرض إليكي فى هذا المقال إستخدامات الفازلين.
فوائد الفازلين للبشرة والشعر
- يستخدم الفازلين كمزيل للمكياج مثل مكياج العيون.
- يعمل الفازلين كمقشر طبيعي للجسم حيث أنه يعمل على إزالة طبقة الجلد الميتة ويعمل على تنعيم الكوعين والركبتين والقدمين خاصة فى فصل الشتاء لأن هذه المناطق أكثر خشونة في الجسم ويجعل ملمس الجلد ناعم.
- عند وضع الفازلين على البشرة فإنه يعمل على تفتيح البشرة ويوحد لونها ويعالج كل مشاكل البشرة من الكلف والنمش ويعالح الهالات السوداء، ويحمي الفازلين البشرة من مؤثرات البيئة مثل الشمس والأتربة.
- يستخدم الفازلين كمرطب طبيعي للشفايف فيمنع من تشققها.
- يعمل على تهدئة التهابات وحساسية الجلد، ويستخدم فى علاج الحروق ولا يجعلها تتلوث بالميكروبات أو الفيروسات، ويعمل على التئام الخدوش والجروح.
- يستخدم الفازلين فى تطويل وتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد، ويمنع تقصف الشعر.
- يستخدم في إزالة قشور فروة الرأس.
- يتم وضع الفازلين بعد الإستحمام مباشرة لأنه يحمي الجسم من الجفاف والتشققات.
ويستخدم لعلاج جفاف الأنف في حالات نزلات البرد.
- يوضع الفازلين فى جذور الشعر لأنه يعمل كعازل عند صبغ وتلوين الشعر.
- إستخدام طبقة من الفازلين على الوجه يعمل على تفتيح المسام ويعالج تجاعيد الوجه ويحميه من مشاكل الشيخوخة ويجعله شباب لفترة أطول.
- يحافظ على الأظافر من التكسير.
- عند وضع الفازلين على الحاجبين فإنه يعمل على عدم سقوط شعر الحاجبين ويحافظ على تثبيت الشعر، ويستخدم فى تصفيف الحاجبين.
- يستخدم الفازلين في ترطيب الرموش ويساعد في تكثيفها وتطويلها ويعمل علي نموها بشكل سريع.
- يفضل بعض الفتيات الظهور باللون البرونزي فيقوموا بإستخدام الفازلين الذي يساعد على ذلك.
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