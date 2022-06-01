كيكة الشاي اليومية السريعة هشة واقتصادية ومرتفعة بممكونات بسيطة فى الخلاط بطعم رائع وخفيف.. لازم تجربيها

كيكة الشاي اليومية السريعة هشة واقتصادية ، نقدم لكم من مطبخنا طريقة عمل كيكة الشاي الهشة وبطريقة اقتصادية لا تكلفك الكثير، فنحن دائماً نحب أن نقدم لك الكثير من الأصناف والحلويات حتى يكون بإمكانك تحضيرها في المنزل وتضيفين لوصفات واحدة من الوصفات البسيطة التي سوف تجعل أفراد عائلتك يطلبونها منك كل يوم، ولذلك يجب أن تتابعين هذا الموضوع حتى نهايته حتى تستطيع معرفة خطوات عمل كيكة الشاي الاقتصادية وكما نعلم أن جميع أطفالنا يحبون الكيك لذا ننصح بالقيام بتحضيره وقدمي لهم وجبة غذائية مفيدة لصحتهم.

كيكة الشاي اليومية السريعة هشة واقتصادية

نقدم لك عزيزتي الأم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كيكة الشاي الهشة باتباع خطوات بسيطة جداً تتلخص فيما يلي:

المقادير:

2 كوب دقيق.

1 وربع كوب سكر.

1 كوب حليب.

2/1 كوب زيت نباتي.

4 حبات بيض.

1 ملعقة كبيرة فانيليا.

5 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

4/1 ملعقة ملح.

2/1 ملعقة بيكنج صودا.

1 ملعقة صغيرة برش ليمون.

طريقة التحضير:

قومي بتجهيز الفرن واشعليه على درجة حرارة 180 درجة حرارة مئوية.

ثم يتم تحضير قالب الكيك من خلال دهنه بقليل من السمن ورشه بالدقيق.

ثم يخفق البيض مع الفانيليا والسكر والزيت ويضاف برش الليمون وخفقي المكونات ع بعضها حتى يتكون خليط كريمي وهش.

يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر في وعاء ويضاف لهم البيكنج صودا والملح وقلبيهم جيداً.

عليك بعد ذلك بإضافة خليط البيض الكريمي إلى وعاء الدقيق بالتدريج ثم استمري في خلط المكونات مع بعضهم.

احضري قالب الكيك وضعي به المزيج ثم ضعيه في الفرن وانتظري 50 دقيقة لتنضج وتصبح باللون الأصفر الذهبي.

تخرج صينية الكيك من الفرن وتترك حتى أن تبرد لمدة 10 دقائق.

بعد أن تهدأ يتم نقلها في طبق التقديم وتقطع وتقدم وهي دافئة أو باردة على حسب الرغبة.

يمكن تزينها بالشوكولاتة أو يرش عليها القليل من السكر البودرة الناعمة.

وتقدم مع كوب من الشاي الدافئ أو الحليب وبالهناء والشفاء.

فوائد كيكة الشاي

تعتبر من الحلويات الخفيفة وعلى الرغم من ذلك إلا أنها تحتوي على قيمة غذائية كبيرة جداً، نظراً لما تحتوي عليه من مكونات تقدم للجسم طاقة ونشاط فمثلاً البيض يدعم الجسم بالكالسيوم والبروتين وعناصر أخرى كذلك الحليب وغيرهم.