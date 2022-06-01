اخف من القطن.. فطائر البطاطس السريعة في الطاسة فى 3 دقائق لجوع نص الليل خفيفة وهشة مش هتبطلى تعمليها من جمالها

اخف من القطن.. فطائر البطاطس السريعة ، إذا كنت في حيرة من أمرك وترغبين أن تقومين بتحضير أصناف جديدة ومبتكرة فهذه الوصفة إليك سيدتي من الآن تستطيعين أن تقومي بتحضير فطائر البطاطس الشهية في الطاسة، كما أن البطاطس من الخضروات التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة جداً للصحة لذا يمكنك تحضيرها بطريقة مبتكرة ومختلفة، بالإضافة إلى أن جميع أفراد العائلة يقبلون على تناول الفطائر بكثرة مما يجعلهم يذهبون كثيراً لمحلات صنع الفطائر لتناولها، ومن بعد الآن لن تذهبوا إلى أي مكان لأن الأمهات سوف تقوم بتحضيره في البيت.

اخف من القطن.. فطائر البطاطس السريعة

هناك طرق عدة يمكن أن تستعينين بها لعمل فطائر البطاطس في الطاسة بسرعة رهيبة وهذه واحدة منها:

المقادير:

3 ثمرات بطاطس متوسطة الحجم.

1 كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة ملح.

مقادير الحشو:

150 جرام جبنة بيضاء.

150 جرام جبنة موتزاريلا.

قطع مرتديلا.

طريقة التحضير:

قومي بغسل حبات البطاطس وسلقها في الماء وهي كاملة دون تقطيع.

بعد ان يتم سلقها بشكل جيد يتم رفعها وتترك جانباً لكي تتخلص من الماء الموجودة بها.

بعد ذلك يتم هرسها باستخدام الشوكة أو أداة الهرس ويضاف له الدقيق ويتم خلطهم معاً حتى الحصول على عجينة متماسكة.

ثم ضعي على راحة اليد قليل من الزيت وبعدها يتم لف العجينة حتى تكون لينة وطرية.

يتم تقطيع العجينة إلى كرات ثم يتم فرد كل كرة على حدى ويتم حشوها وغلقها جيداً وتشكيلها مثل الفطائر تماماً.

يتم وضع طاسة على النار غير لاصقة ولكن ضعي بها قليل من الزيت ثم يتم إضافة الفطائر واحدة تلو الأخرى وتترك حتى تتحمر.

ثم يتم قلبها على الوجه الآخر حتى تأخذ اللون المطلوب وتصبح ناضجة.

من الممكن أن يتم تزينها بقطع الطماطم وتقديمها وهي ساخنة وبالهناء والشفاء.

فطائر البطاطس بالكزبرة والبقدونس

المقادير:

2 حبة بطاطس مسلوق.

2/1 ملعقة صغيرة زبدة.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة صغيرة ( كمون، فلفل أسود، شطة، ثوم بودرة).

4 حبات بيض.

2/1 حبة فلفل أخضر وأحمر.

بصلة مقطعة لمربعات صغيرة.

زيت نباتي.

1 ملعقة كبيرة كزبرة، بقدونس مفروم.

جبن مفروم.

طريقة التحضير: