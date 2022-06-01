نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة القهوة للتخسيس الموضعي وشد ترهلات البطن والأرداف والطريقة الصحيحة لشرب القهوة للتنحيف في أسبوع في المقال التالي
الوزن الزائد هو من الأمور التي تسبب الكثير من المشاكل لصاحبها، فهو يسبب الكثير من الأمراض الصحية، فالسمنة الزائدة تسبب أضرار على القلب وتسبب السكر وكذلك تؤثر على المفاصل والعظام، وفي حالة الإهمال قد تسبب الوفاة، كما أنها تؤثر على النفسية فغالبا مايكون الأشخاص الذين يعانون من السمنة ثقتهم في أنفسهم تكون قليلة، وفي مقالنا سنتحدث عن طرق طبيعية تساهم في خسارة الوزن.
عجينة القهوة للتنحيف الموضعي
المكونات سهلة وبسيطة للغاية وعلى الأغلب و
متوفرة في أي منزل، وهي كالتالي:
- خمسة ملاعق من القهوة أي نوع متوفرة.
- ماء دافئ.
طريقة التحضير:
- في إناء ضعي الخمس ملاعق القهوة ثم ابدأي في إضافة الماء الدافئ تدريجياً حتى تتكون عجينة.
- بعد ذلك قومي بتطبيق العجينة تلك على المنطقة التي تريدي تنحيفها.
- طبقي العجينة على المنطقة بحركات في نفس اتجاه عقارب الساعة حوالي ربع ساعة.
- اغسلي المكان بعد ذلك بالماء الفاتر.
- استخدمي هذا الخليط مرة أسبوعيا وستري النتيجة.
فوائد القهوة في التنحيف وخسارة الدهون
تحتوي القهوة على الكافيين والذي لا يعمل فقط على تحفيز الدورة الدموية في الجسم بل يساعد في خسارة الوزن ومنع زيادته، وأثبت بعض العلماء أن شرب حوالي ٣ فناجين من القهوة بشكل يومي وعلى مدار ٢٤ أسبوع يساهم في خسارة حوالي ٤٪ من دهون الجسم للنساء والرجال، وتأتي فوائد القهوة كالتالي:
- كما أنه تعمل القهوة على المساعدة في زيادة الحرق في الجسم.
- كما أنه تقلل من الشهية.
- حيث عنه من المعروف أنها تعزز في عملية التمثيل الغذائي.
- كما أنه ولكن يجب عدم الإفراط في تناولها حيث من الممكن أن تسبب شعور بالقيء وترفع من ضغط الدم وتعطي شعور بالانفعال والعصبية.
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