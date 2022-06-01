ضعى 6 حبات من الأسبرين على شعرك تكثيف الشعر بطريقة جنونية في 3 أيام فقط مضمونة 100%

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الشعر هو عنوان جمال المرأة، وكل سيدة تبحث عن كيفية الاهتمام بشعرها وخاصة ذوات أصحاب الشعر الخفيف، فالشعر الكثيف يعطي مظهر جذاب ورائع، لهذا تهتم معظم السيدات بالبحث عن وصفات طبيعية للحصول على شعر كثيف، وإليك سيدتي طريقة تكثيف الشعر باستخدام ٦ حبات من الأسبرين، تابعينا.
طريقة تكثيف الشعر بـ ٦ حبات اسبرين فقط
يعمل الأسبرين على المساعدة في علاج مشكلة تلف الشعر وتساقطه، وذلك بسبب وجود الكثير من الفيتامينات فيه المفيدة للشعر.
المكونات:
- كوب من الماء.
- ست حبات من الأسبرين.
- ملعقة زيت جوز الهند.
طريقة التحضير:
- قومي بتفتيت الأسبرين وطحنه جيداً.
- بعد ذلك ضعيه في كوب الماء وقلبيه
- في الخطوة الثالثة أضيفي زيت جوز الهند وحركي.
- في بخاخة نقوم بوضع المزيج فيها.
- رشي شعرك به ثم دلكيه لمدة خمس دقائق.
- استمري على هذه الوصفة كل يوم أسبوعيا وستري النتيجة.
تطويل الشعر بالأسبرين
تختلف طرق تطويل الشعر ولكن من أفضلهم هو تطويله باستخدام الأسبرين وفي وقت قليل.
المكونات:
- ثلاث معالق من الزبادي.
- ربع كوب ماء.
- ست حبات أسبرين.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة عسل نحل.
- حوالي ملعقة من عصير الليمون.
طريقة التحضير:
- عليكِ بطحن الأسبرين أولا ثم وضعه في الماء وتقليبه لكي يذوب.
- بعد ذلك في إناء نضع هذا الخليط ونضعه معه زيت الزيتون والعسل والزبادي وعصير الليمون.
- نمزج الخليط ثم نبدأ بوضعه على الشعر كله بداية من الجذور وحتى الأطراف مع تدليك فروة الرأس.
- كما أنه الخطوة التالية فيما بعد اتركيه على شعرك لمدة تقريبا ساعتين، ثم بعد ذلك اغسليه بالماء الفاتر والشامبو.
- كما أنه يجب أن تستخدمي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع على الأقل وستبدأي بملاحظة الفرق
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