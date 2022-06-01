نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الماسك السحري طريقة عمل كريم لبان الذكر والفازلين أقوى كولاجين لتبييض وشد تجاعيد البشرة في المقال التالي
هناك الكثير من المشاكل التي قد تواجه العديد من النساء لما يتعلق بالبشرة، فمنهم من يعاني من وجود اسمرار واضح في بعض المناطق في الجسم أو في الوجه، كما أيضًا قد يعاني البعض الآخر من بداية ظهور التجاعيد على البشرة والخطوط البيضاء التي قد تغير من شكل الوجه تمامًا وتظهر بشكل غير مرغوب فيه، لذلك جئنا لكل امرأة تهتم ببشرتها وجمالها بوصفة مميزة تعالج كل مشاكل البشرة بشكل سريع ومضمون وهي عمل كريم من لبان الذكر، والفازلين تابعونا لمعرفة خطوات التحضير.
طريقة عمل كريم لبان الذكر والفازلين لتفتيح وشد تجاعيد البشرة
خطوات بسيطة وتكاليف بسيطة لتتمكني من اعداد كريم مدهش رائع من حيث النتائج التي يحققها للبشرة فهو يعالج البشرة من الجفاف، ويساعد في تفتيح اي بقع، ويخلص البشرة من الحبوب والبثور، وهو كريم لبان الذكر مع الفازلين وخطوات التحضير وطريقة الاستخدام كالآتي:
المكونات
- ملعقة واحدة من النشا.
- ربع كوب كبير من منقوع لبان الذكر.
- ملعقة واحدة من الفازلين.
- ملعقة من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير والتطبيق على البشرة
- في البداية يتم نقع لبان الذكر في المياه ويترك لمدة يوم كامل.
- يؤخذ منقوع لبان الذكر ثم يضاف إليه النشا.
- تقلب النشا في الماء جيدًا.
- يتم رفع الخليط على نار هادئة مع التقليب حتى يمتزج المكونات.
- استمري في التقليب حتى يتغير قوام الخليط ويصبح كريمي.
- ارفعي الخليط من النار، واضيفي إليه الفازلين، وزيت جوز الهند.
- استمري في التقليب حتى يصبح الكريم المرغوب به
- ضعي الكريم في علبة محكمة الغلق.
- ويتم استخدام الكريم في المناطق المراد تفتيحها أو شد التجاعيد الموجودة في الوجه، وذلك بشكل يومي كل صباح تحصلين على أفضل النتائج.
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