الماسك السحري طريقة عمل كريم لبان الذكر والفازلين أقوى كولاجين لتبييض وشد تجاعيد البشرة

هناك الكثير من المشاكل التي قد تواجه العديد من النساء لما يتعلق بالبشرة، فمنهم من يعاني من وجود اسمرار واضح في بعض المناطق في الجسم أو في الوجه، كما أيضًا قد يعاني البعض الآخر من بداية ظهور التجاعيد على البشرة والخطوط البيضاء التي قد تغير من شكل الوجه تمامًا وتظهر بشكل غير مرغوب فيه، لذلك جئنا لكل امرأة تهتم ببشرتها وجمالها بوصفة مميزة تعالج كل مشاكل البشرة بشكل سريع ومضمون وهي عمل كريم من لبان الذكر، والفازلين تابعونا لمعرفة خطوات التحضير.

طريقة عمل كريم لبان الذكر والفازلين لتفتيح وشد تجاعيد البشرة

خطوات بسيطة وتكاليف بسيطة لتتمكني من اعداد كريم مدهش رائع من حيث النتائج التي يحققها للبشرة فهو يعالج البشرة من الجفاف، ويساعد في تفتيح اي بقع، ويخلص البشرة من الحبوب والبثور، وهو كريم لبان الذكر مع الفازلين وخطوات التحضير وطريقة الاستخدام كالآتي:

المكونات

ملعقة واحدة من النشا.

ربع كوب كبير من منقوع لبان الذكر.

ملعقة واحدة من الفازلين.

ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والتطبيق على البشرة