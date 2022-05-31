بطعم لذيذ وصحي اصنعي الايس كريم الاقتصادي في البيت لعائلتك مثل الجاهز وطريقة عمل ايس كريم الفواكه للشيف فاطمة ابو حاتي بكل سهولة

في هذه المقالة نقدم لك عبوة عائلية من الآيس كريم بأسعار معقولة ، وهي واحدة من ألذ أنواع الآيس كريم التي يمكنك صنعها بسهولة لعائلتك ، دون تعقيدات أو طبقة باهظة الثمن ، مع مكونات اقتصادية ، وستقوم أيضًا بإعداد ألذ أنواع الآيس كريم. تناول مشروبًا في هذا الطقس الحار. يعتبر الآيس كريم بالفواكه في الحرارة من السعرات الحرارية الأساسية ، خاصة إذا كان طفلك لا يريد تناول الفاكهة. وفقًا لفاطمة أبو حاتي ، ماذا عن نهج صحي يعتمد على مكونات بسيطة ولكنها مغذية وموفرة.

طريقة عمل الآيس كريم في المنزل مثل الجاهز

مكونات عمل الايس كريم في المنزل :

بودرة كريم شانتيه او كريمة خفق سائلة

نصف لتر لبن بارد

ملعقة عسل كبيرة

ربع كوب من السكر

ملعقتين من الفول السوداني المحمص

طريقة تحضير الايس كريم في البيت :

نقوم بتقليب السكر في مقلاة على نار هادية حتى يتحول لكراميل ثم نقوم بوضع الفول السوداني عليه مع التقليب ثم نقلب الخليط على ورق زبده ثم انتظري حتى يبرد ثم نقوم بتقسيم خليط الكراميل الي نصفين نصف نقوم بخفقه ليصبح ناعم ونتركه جانبا والنصف الاخر نقوم بتكسيرة الي قطع صغيرة ثم نقوم بوضع الكريم شانتيه مع اللبن البارد ثم نقوم بخفقهم سويا حتى يثقل قوام الكريمه ولكن لا يثقل كثيرا ثم نقوم بوضع كمية من الفوا السوداني المطحون ومعه العسل ونخفق مره اخرى ، ثم نقوم بسكب الكريمه في قالب الذي يتوفر لديك وتغطيته بكيس بلاستيكي ثم نقوم بوضعها في المبرد طوال الليل ثم يقدم في بولات الايس كريم مرشوش عليه الفول السوداني المطحون والمكسر وبالهنا

طريقة عمل ايس كريم بالموز فاطمة ابو حاتي

مكونات ايس كريم الموز :

حبتان من الموز

معلب كريم شانتيه

٢ زبادي

عصرة ليمون

ربع كوب من الحليب البارد

عسل ابيض حسب الرغبة

طريقة تحضير ايس كريم الموز الاقتصادي :

قومي بمزج كلا من المكونات سويا ثم قومي بخفق الخليط في الخلاط او المضرب الكهربي حتى يثقل القوام قليلا ثم قومي بوضع خليط الايس كريم في الفريزر مدة حوالي 10 ساعات او اقل ثم تخرج وتقدم في بولات التقديم