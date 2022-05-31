طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية عالفحم زي المطاعم مش هتحتاجي تشتريها من برة تاني

الكفتة من الاكلات الشهية اللذيذة والسريعة في تحضيرها، لذلك دائمًا ماتلجأ إليها كل أم وربة منزل لتحضيرها سواء كوجبة غداء مميزة أو كطبق رئيسي في مائدة اي عزومة، ومن أهم انواع الكفتة التي يحبها الكل، هي كفتة الحاتي المشوية، وعادتًا يتم شرائها من المطاعم، على الرغم من سهولة إعدادها بخطوات ومكونات بسيطة وسوف تصبح مضمونة وأمنه على صحة أفراد الاسرة، اليوم جئنا لكم بالطريقة الأصلية لعمل هذا الطبق المميز، تابعو هذا المقال لمعرفة الخطوات بكل سهولة.

طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية

يمكن إعداد كفتة الحاتي المشوية بأكثر من شكل وطريقة ولكن هناك الطريقة الأصلية مثل المطاعم تمامًا وخطوات تحضيرها كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلتين كبار مبشورتين تمامًا، ويتم عصرهم للتخلص من ماء البصل والاحتفاظ به.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من بهارات اللحم.

رشة من بودرة الثوم.

نصف كوب من البقدونس المفروم ناعم.

ربع كوب من البقسماط الناعم.

رشة من الزعتر.

رشة من البابريكا.

طريقة التحضير

احضري بولة غويطة، يتم إضافة اللحمة المفرومة بها.

يتم خلط اللحمة بالبصل المبشور جيدًا ليختلط بها.

أضيفي بعد ذلك إليها البقدونس، والملح، والفلفل الاسود، وبهارات اللحم، وبودرة الثوم، والبابريكا، ورشة الزعتر.

قومي بتقليب كل المكونات جيدًا حتى تتجانس بشكل أفضل.

أضيفي إليها أيضًا البقسماط، واعيدي الخلط مرة أخرى.

اتركي اللحمة لمدة ساعة في الثلاجة.

اخرجي اللحمة ثم قومي بتشكيلها اصابع على اسياخ خشبية.

يتم بل الكفتة بعصير البصل الذي تم تحضيره.

رصي الكفتة على الشواية الفحم لتصبح بنفس طعم الجاهزة.

اتركيها حتى تنضج ويتغير لونها بشكل واضح ومميز.

تقدم الكفتة مع السلطة الخضراء وسلطة الطحينة ويتم تناولها بألف هنا وشفا.

فيما يلي خطوات عمل كفتة محمصة لذيذة في الفرن: امزج جميع المكونات المذكورة أعلاه جيدًا نضع المزيج في الثلاجة لمدة ساعة ثم نرفعها ابدئي في عمل أصابع الكفتة وضعيها على شبكة الفرن يرش ماء البصل فوق الكفتة من الأعلى. توضع الكفتة في فرن محمّى على حرارة 180 درجة مئوية. أخرجي الكفتة من الفرن عندما تتأكدين من نضجها.