نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون رجيم.. تخسيس البطن وإزالة الكرش في 3 ايام فقط تمتعي ببطن مشدودة هتخسي أكثر من 5 كيلو في المقال التالي

عمر شويل - جدة فقدان الوزن الزائد ليس بالأمر السهل، وذلك لأنه يحتاج إلى الإلتزام بنظام غذائي مناسب وزيادة المجهود البدني عن المعتاد بنسبة متوسطة لحرق الدهون المراد التخلص منها، وقد نجح الكثير في فقدان الوزن بكميات كبيرة، لكن تبقى منطقة البطن هي أكثر المناطق التي يصعب التخلص من الدهون الموجودة فيها بسهولة، فقد يصل الكثيرين إلى الوزن المثالي لكن لا يحصلون على الشكل المرضي للبطن، لذلك نقدم لكم بعض النصائح الفعالة والتي تساعد على التخلص من دهون البطن بشكل خاص.

مشروبات طبيعية لحرق دهون البطن

منقوع الكمون من المشروبات الفعالة في رفع مستوى التمثيل الغذائي في الجسم والتركيز على دهون منطقة البطن، ويتم تحضيره عن طريق خلط ملعقة كبيرة من بذور الكمون مع كوب كبير من الماء المغلي، نترك الخليط ليلة كاملة وفي الصباح نقوم بتصفية المشروب وشربه على الريق، يفضل تناول هذا المشروب مرتين أو ثلاثة فقط في الأسبوع.

القهوة الخضراء

القهوة الخضراء من المشروبات الفعالة جدا في حرق مخازن الدهون والموجودة بنسبة كبيرة في البطن، وهذا بسبب احتوائها على أحماض تسمى أحماض الكلوروجينيك، لهذا يفضل استبدال القهوة العادية بالقهوة الخضراء لتخسيس منطقة البطن.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر من المشروبات السحرية لفقدان الوزن وخاصة في منطقة البطن، كما أنه من الأسباب التي تساعد على سد الشهية لفترات طويلة، لذلك يفضل تناول كوبين فقط منه يوميا لأن الإكثار عن هذا المعدل يسبب في فقدان كمية كبيرة من الكالسيوم الموجود في العظام.

نصائح لتخسيس البطن وإزالة الكرش بسرعة

تناول البروتين بكميات مناسبة وبشكل يومي، يساعد على فقدان الوزن بشكل كبير، وذلك لأنه يرفع من عمليات الحرق في الجسم ويزيد من الشعور بالشبع.

ممارسة تمارين البطن بالإضافة إلى رياضة المشي لمدة نصف ساعة أو ساعة، والالتزام بذلك خمس أو ست مرات بالأسبوع.

شرب الماء بكميات كبيرة يساعد على التخلص من دهون البطن بشكل كبير، حيث يجب ألا يقل معدل شرب الماء عن ثمانية أكواب يوميا.

الصيام المتقطع من أكثر الأنظمة فاعلية في تخسيس منطقة البطن وفقدان الوزن بشكل ملحوظ، ويفضل تطبيقه بنسبة ١٦: ٨ أي تناول الطعام خلال ثمان ساعات فقط.

هناك مشروب آخر يعمل علي إزالة الكرش وتخسيس البطن عن طريق تناول مشروب الليمون وقشره، يمكن تحضير الوصفة عن طريق غلي قشور الليمون في ماء علي النار ثم قومي بتصفية الخليط وعليكي بعصر باقي الليمون علي الخليط ثم يتم تناول الخليط 3 يوميا قبل كل وجبه بربع ساعة وذلكي لكي يتم الحصول على نتائج فعالة وسريعة

يمكن عمل وصفة أخري للتخلص من الكرش والبطن بسرعة الصاروخ هذه الوصفة معروفة لدي الكثير وعي الليمون والعسل فيمكنك تناول مشروب الليمون والعسل يوميا في كل صباح علي الريق حيث أن هذا المشروب يعمل على التخلص من الكرش والبطن بسرعة وبدون عمل اي رجيم او تمارين رياضيه ويجب تكرار تناول هذا