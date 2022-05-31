نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة الفازلين لعلاج الشعر الأبيض نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخر في المقال التالي

عمر شويل - جدة علاج الشيب بالفازلين، هو حل مبتكر وعصري للقضاء على مشكلة يعاني منها الرجال والسيدات، حيث يظهر الشيب والشعر الأبيض في فروة الرأس سواء كان بسبب التقدم في العمر، أو نتيجة للشيب المبكر، فيتم البحث المتواصل على طرق إخفاء الشعر الأبيض، ويقومون بشراء صبغات كيميائية ضارة بفروة الرأس وبصيلات الشعر من أجل تلوين الشعر بلون غامق، ولكن يغفل الكثيرون عن معرفة فائدة الفازلين في القضاء على الشيب، حيث أن الفازلين هو مادة طبيعية متوافرة في كل منزل، يتم استخدامها في تنعيم البشرة وترطيب الشعر المجعد، فهو يقوم أيضا بإخفاء شعر الرأس الأبيض دون التسبب في أي ضرر للشعر.

مكونات وصفة الفازلين لإزالة الشعر الأبيض

يساهم الفازلين في إخفاء آثار الشيب من فروة الرأس من خلال تنفيذ هذه الوصفة البسيطة في المنزل، حيث يتم تحضيرها كالتالي:

3 ملعقة من الفازلين.

2 ملعقة من عسل النحل.

2ملعقة كبيرة من هلام الصبار الطبيعي.

5 ملاعق من الماء المغلي.

2 ملعقة من القهوة المطحونة.

طريقة التحضير

يتم عجن كافة المكونات السابقة معا في طبق عميق.

نتأكد من امتزاج جميع المكونات.

نترك الخليط لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر بالكامل.

نترك الخليط على الشعر لمدة 6 ساعات.

يتم شطف الشعر بالماء والغسول.

يتم تكرار تلك الوصفة مرة واحدة في الأسبوع حتى يتم الحصول على اللون المطلوب.

طريقة تحضير وصفة الفازلين للقضاء على الشعر الأبيض

يمكن القضاء على الشيب من خلال استخدام وصفة الفازلين وفيتامين إ كما يلي:

2 ملعقة من الفازلين الطبي.

2 ملعقة من فيتامين إ.

3 ملاعق من الكاكاو.

ملعقة من هلام الصبار الطبيعي.

طريقة التحضير

في حمام مائي نقوم بإضافة كافة المكونات السابقة، ونتركها حتى تذوب معا وتمتزج جيدا.

يتم وضع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف.

يتم وضع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف. ثم بعد ذلك نترك الخليط على الشعر لمدة 8 ساعات.

ثم يتم تغطية الشعر بكيس بلاستيك.

بعد ذلك يتم شطف الشعر بالماء الفاتر، وسنلاحظ اختفاء الشيب بشكل تدريجي.

كما أنه يمكن تكرار الوصفة كل أسبوع للحصول على شعر داكن وغامق.

هناك وصفة أخري للقضاء على الشعر الأبيض وشيب الشعر المبكر نهائيا عن طريق استخدام وصفة عصير البصل حيث أنه يعمل علي التخلص من الشعر الأبيض، فقومي بعصر البصل في الخلاط ثم قومي بتصفيته وقومي بعد ذلك بوضع الخليط علي الشعر لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسل الشعر بالماء والشامبو ثم قومي بتكرار الوصفة مرتين كل أسبوع

هناك وصفة اخري تمكنك من التخلص من الشعر الأبيض عن طريق استخدام أوراق الميرامية حيث أن هذه الأوراق تساعد بشكل كبير في التخلص من الشعر الأبيض ويمكن تحضير الخلطة عن طريق وضع أوراق الميرامية في إناء به ماء واترك علي النار حتي يغلي ثم قومي بتركة حتي يبرد تماما ثم قومي بوضع الخليط علي الشعر واتركية لمدة ساعتين