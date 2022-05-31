سر ملعقة النشا لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

الشعر الزائد يوجد في الجسم كله سواء عند الرجال أو النساء، ولكن يعتبر مشكلة عند النساء فقط لأنه يضعهم في مواقف محرجة كثيرة أمام زوجها، وعلى وجه الخصوص في فصل الصيف، لأنها ترتدي ملابس خفيفة وقصيرة، مع العلم أنها قامت بالكثير من المحاولات لإزالة الشعر من الجسم على سبيل المثال، قامت باستخدام السويت، والواكس، حتى فعلت عمليات الليزر التي أصبحت منتشرة الآن في الكثير من مراكز التجميل المكلفة جدا، ولكن كل هذه المحاولات له تأثير سلبي على الجسم، والجسم يحتاج دائما إلى استخدام المكونات الطبيعية لأنها أفضل شئ على الإطلاق، والآن سوف نقدم لكم طريقة التخلص من الشعر الزائد باستخدام النشا، لمعرفة المزيد ابقوا معنا.

مكونات كريم النشا للتخلص من الشعر الزائد في الجسم كله

يوجد الكثير من الطرق في إزالة الشعر، ولكن معظمها يتم إزالة الشعر الظاهر فقط ولا تصل إلى الجذور لتعجيز نموه مرة أخرى، وكما ينتج عنهم إسمرار الجسم وعلى وجه الخصوص منطقة الأندر أرم أو منطقة البكيني، لأنهما من المناطق الحساسة في الجسم، والآن سوق نقدم لكم مكونات تحضير هذه الوصفة السحرية والخطيرة للتخلص من الشعر الزائد من الجذور، وتتلخص المكونات في:

ثلاث ملاعق من النشا.

بيضة كبيرة الحجم.

قطعة قماش بشرط أن تكون صوف وخفيفة.

ملعقة ونصف من الزبادي السادة.

ملعقة ونصف من الزبادي السادة. بوله لتحضير الوصفة بداخلها.

طريقة تحضير وصفة كريم النشا لإزالة الشعر الزائد من الجسم

يعتبر النشا من أكثر المواد الطبيعية التي تعالج الكثير من مشاكل البشرة، ولو لاحظنا أن جميع وصفات التجميل أو علاج أي مشكلة من مشاكل الجسم أو البشرة يكون النشا أحد مكونات هذه الوصفة لما له من دور قوي وفعال في نتيجة الوصفة، وإليكم خطوات التحضير: