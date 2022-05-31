القرص الفلاحي الطرية بأسهل وأسرع طريقة وبألذ مذاق وأحلى من المخابز

القرص الفلاحي الطرية ، من المعجنات والمخبوزات الهشة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لدى جميع الأعمار، حيث تحظى بإقبال الجميع من الأشخاص، حيث يقبل الكثير على شرائها من المخابز، نظرا لمذاقها الرائع والشهي، ولفائدتها الصحية أيضاً فهي غني بالقيمة الغذائية، كما تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما ترغبون، كما أنها تصلح لفصل الشتاء حيث تشعرك بالدفء، وتمد الجسم بالطاقة والحيوية، وهي تتكون من مكونات بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وسهلة التحضير أيضاً، لذا تحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتهم في المنزل بدلاً من شرائه، كما يمكنكم تجربة مولتو شوكولاتة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات القرص الفلاحي الطرية

تتكون القرص الفلاحي الطرية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو دقيق.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من السمنة المذابة أو خليط من السمن أو الزيت المذابة.

2 كوب ونصف حليب سائل.

شمر أو يانسون أو محلب (حسب الرغبة).

القليل من الحليب لدهن الأقراص.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء العجانة ونضيف إليه الدقيق والبيكنج بودر والملح والسكر والحليب البودر والخميرة الفورية والسمنة وكوبين حليب، ثم نعجن جيدا بالعجانة حتى نحصل على عجينة ونضيف الحليب المتبقي بالتدريج حسب احتياج العجينة حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء عميق ونغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نقسم العجينة بعد اختمارها إلى كرات متساوية في الحجم حسب الحجم الرغوب، ثم نرصهم في صينية فرن مدهونة بالزيت.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نفرد كل كرة باليد بعد رصهم في الصينية لكي تصبح الكرات بسمك 1 سم.

ثم نغطيهم بفوطة نظيفة ونتركهم يرتاحوا لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك ندهن وجه الأقراص بالحليب.

ثم ندخل الصواني فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركهم لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 15 دقيقة (نشغل الشواية آخر دقيقة في حالة الحاجة).

ثم نخرج الصواني من الفرن، ونغطي الأقراص مباشرة بفوطة نظيفة لمدة 3 ملاعق لكي تظل طرية).

بعم ذلك نقدم القرص الفلاحي الطرية في طبق التقديم مع كوب من الحليب أو الشاي).

وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب

يحتوي الحليب على الكثير من الفوائد الصحية والهامة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي: