مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ما هتفك منك بطعم احلي من الجاهز

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تتعدد طرق إعداد الكفتة، حيث أنها من الوجبات سريعة التحضير وشهية المذاق ويفضل الكبار والصغار تناولها، حيث يمكن إعدادها سواء مشوية أو في الفرن أو من خلال إضافتها إلى الأرز، فهي من الأطعمة المتنوعة في الإعداد، حيث أن اللحوم من الوجبات التى تحرص الأمهات على تحضيرها لأنها غنية بالبروتينات المفيدة للجسم، كما إنها من الوجبات التى يمكن للأمهات تحضيرها عند العودة من العمل في وقت متأخر، فهي من الوجبات المشبعة والغنية بعناصر غذائية مفيدة، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها مثل المطاعم، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل كفتة الأرز.
مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها
كفتة الأرز يمكن إعدادها سواء في الصلصة أو يتم تحميرها في الزيت، حيث يعشق الكبار والصغار سرقة صوابع الكفتة المحمرة، فهي من أكثر الأطعمة المصرية المشهورة والتي يتم إعدادها في كل بيت مصري، كما إنها غنية بفيتامينات وبروتينات ممتازة، ويمكنك تحضيرها من خلال توفير المكونات التالية.
المكونات
- نصف كيلو من اللحم المفروم الخالية من الدهون.
- ربع كيلو من الأرز الأبيض الناعم.
- بقدونس وشبت وكزبرة مقطعة.
- ثلاث قرون فلفل.
- خمس فصوص ثوم.
- بصلة صغيرة الحجم ومقطعة مكعبات.
- بهارات لحمة وملح وفلفل أسود.
طريقة تحضير كفتة الأرز
تتسائل الأمهات عن سر تماسك صوابع الكفتة وعدم تهالكها أثناء القلي، لذا تبحث الأمهات عن طرق عمل كفتة الأرز المتماسكة مثل المحلات، لذلك سوف نوضح لكم طريقة عمل كفتة الأرز المتماسكة بكل سهولة و بكل تكاتها، ويمكنك تحضير كفتة الأرز من خلال إتباع الآتي.
- يتم خلط الأرز المفروم واللحم المفروم والبقدونس والشبت والكزبرة والفلفل والثوم والبصلة وجميع أنواع البهارات في وعاء.
- بعدها يتم تقليب جميع المكونات ووضعها في الثلاجة لمدة ساعة.
- تليها خطوة تشكيل الكفتة على هيئة أصابع طويلة ومتوسطة السمك.
- يمكنك تحميرها في الزيت أو وضعها في صلصة الثوم.
- يمكن تقديمها بجانب المكرونة أو يمكن تناولها بجانب الخبز فهي شهية في الطعم.
- إذا لم يتم تناولها في الحال لابد من وضعها في الفريزر حتى لا تفسد وإخراجها عند الحاجة
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