طريقة عمل الرغايف المغربية بالزبدة مورقة وللذيذة أحلى وجبة عشاء خفيفة

الرغايف المغربية بالزبدة ، من أجمل المخبوزات التي تقدم بجانب العسل والجبنة وغيرها من الأطباق الأخرى، وهى تتميز بشكلها الجميل وهو على شكل طبقات رقيقة تشبه الفطير المشلتت في مصر، وتجد عليها إقبال كبير من الناس، وكثير من الناس يفضلون تناولها على وجبة العشاء لأنها خفيفة ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية، وطريقة صنعها في البيت بسيطة وسهلة ولا تكلفنا وقت طويل أثناء تحضيرها، ويوجد للفطائر أنواع كثيرة يمكن صنعها في البيت بدل من شرائها من المخابز وتحضيرها في البيت بعدة حشوات مختلفة وحتى نعطي لها طعم مميز ولذيذ، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الرغايف المغربية بالزبدة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل الرغايف المغربية بالزبدة

تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على صنعها في البيت بكل سهولة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من السكر.

ذرة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ماء دافئ للعجن.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الرغايف المغربية بالزبدة أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر العجان الكهربائي ونضع به جميع المكونات الجافة ونقلبهم جيداً مع بعض. ثم نقوم بإضافة الزيت للخليط ونقلب باستمرار، بعد ذلك نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. نقوم بتقطيع العجين إلي كرات صغيرة الحجم، ثم نحضر صينية كبيرة وندهنها بالزيت ونرص عليها قطع العجين. نغطي العجين بكيس من البلاستيك ونتركه حتى يرتاح قليلا، ثم نحضر سطح من الرخام يكون متساوي وناعم الملمس. نقوم بدهن السطح بالزبدة، ثم نقوم بفرد كرات العجين على بواسطة اليد حتى تصبح رقيقة وشفافة للغاية. نقوم برش الزبدة، والسكر ونغلق العجينة من الأطراف حتى تصبح مثل المربع تماماً. ثم نرص قطع المسمن على صينية كبيرة مدهونة بقليل من الزيت نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها. ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً. نضع الفطائر بالفرن ونقلب من حين لآخر حتى تتحمر وتنضج تماماً. نخرجها من الفرن ونضعها على طبق التقديم ونقدمها ساخن بجانب العسل والجبنة وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل الرغايف المغربية بالزبدة بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة وهى كما يلي:-