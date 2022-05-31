الأفضل الأسرع الأوفر لفرد الشعر طبيعيا بأفضل كيرايتن في العالم بدون مواد كيميائية

فرد الشعر بكيراتين طبيعي، يعتبر الكيراتين جزء أساسي من تكوين الشعر وبالإضافة إلى يكون مسؤول عن الحفاظ النعومة الخاصة بالشعر، ولكن من الممكن أن يتأثر الشعر على الكثير من العوامل التي يخسر وزنه وملمسه ومن أمثلة ذلك التعرض لأشعة الشمس أو غسل الشعر بالمواد الكيميائية، ولهذا السبب يحدث للشعر الكثير من المشاكل، ويعمل ضعف وتساقط الشعر ومنها الجفاف والخشونة.

فرد الشعر بكيراتين طبيعي

يوجد الكثير من الوصفات بكيراتين الطبيعي، ومن أبرز تلك تلك الوصفات كالاتي:

كيراتين الخميرة والنشا للشعر الخشن

يعتبر هذا الكيراتين الطبيعي من الحلول للقضاء على المشاكل الخاصة بالشعر ويساهم على فرد وتنعيم الشعر ومنها:

المقادير

ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة عسل طبيعي.

ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.

طريقة التحضير

إحضار طبق مناسب ووضع كلا من الخميرة والنشا ثم خلطهم بشكل جيد لكي يتم التدخل بشكل جيد.

بعد ذلك إضافة باقي المقادير بشكل تدريجي لكي تمتزج جيداً وتصبح كريمي.

يتم تقسيم الشعر لعدة خصل بعد ذلك يوزع الكيراتين على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

بعد ذلك يلف على هيئة كافية ويتم تغطيته بغطاء للشعر وتجنبه لفترة لا تتراوح ساعة.

وفي النهاية غسل الشعر بالشامبو والماء البارد بعد ذلك استعمال البلسم.

كيراتين المايونيز لفرد وتنعيم الشعر

هناك عدة مقادير واتباع الخطوات الخاصة بهذه الوصفة ومن أبرزها كالآتي:

المقادير

أربع ملاعق كبيرة من المايونيز.

بيضة كاملة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير