نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السر في ملعقة واحدة ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وانسي أنها تفك أو تكش منك كفتة الحاتي بكل أسرارها في المقال التالي
مكون ضعيه على الكفتة وانسي أنها تكش أو تفك منك
يبحث البعض عن سر كفتة الحات وعن المكون السحري الذي يمنع تفككها، حيث تعتبر الكفتة من الأكلات الشرقية التى يعشقها الكثير من الأشخاص، وتلعب اللحمة المفرومة المكون الأساسي للكفتة، كما يفضل الكثير من السيدات إعدادها في المنزل لضمان المكونات لضمان نظافتها، لكن قد يحدث وان تنكمش أو تتفكك ويرجع السبب وراء ذلك هو طريقة التحضير الخاطئة، لذا سنقدم لكم مكون ضعيه على الكفتة وانسي أنها تكش أو تفك منك، وهذا هو سر نجاح كفتة الحاتي ويجعل الأطفال يفضلونها عن المنزلية.
مكون ضعيه على الكفتة وانسي أنها تكش أو تفك منك
قبل معرفة المكون السحري للكفتة سنتعرف معا علي مكونات تحضير كفتة الحاتي بكل التفاصيل:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البقسماط.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- عدد بيضة واحدة.
- عدد ٢ فص ثوم مفروم.
- بصلة كبيرة مبشورة.
- ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير كفتة الحاتي من غير ما تكش او تفك
لابد من اتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على النتيجة المطلوبة، وتجنب التعرض للمشاكل الشائعة:
- نضع الثوم والبصل على اللحم المفروم مع التقليب الجيد للمكونات، مع العلم بأن الكفتة يجب أن تحتوي على نسبة من الدهون لتعطي أفضل طعم ورائحة.
- يتم إضافة الدقيق الأبيض والبقسماط إلى الخليط مع التقليب الجيد، حيث يساهم الدقيق والبقسماط بشكل كبير في عدم تفكك الكفتة وتماسكها.
- ثم يتم إضافة باقي المكونات إلي الخليط ماعدا البيضة تترك لآخر خطوة، ويتم التقليب الجيد، حيث يعمل البيكنج بودر على هيشان الكفتة ويساعد على تسويتها من الداخل.
- يتم إضافة البيضة والتقليب الجيد ويتم وضعها في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً.
- ينصح بعدم الإكثار من التوابل حتى لا تغطي على الطعم الأصلي للكفته.
- ثم نقوم بتصبيع الكفتة على اليد بشكل متساوي ويجب دهن اليد بماء البصل حتى تعطي مذاق رائع.
- يتم وضع الكفتة داخل الصينية او على الشوايه عن الفحم.
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