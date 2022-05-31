مش هتبطلي تعمليه.. بسكويت العشر دقائق بالشوكولاتة بمقادير مظبوطة واقتصادية وطعم دايب دوب

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق الهش المقرمش، لابد من وجود أي نوع من البسكويت أو المعجنات الأخر في المنزل لكي يتم تناولها بجانب كوب من الشاي في الصباح أو حتى في المساء، مع العلم أنه يوجد أكثر من نوع للبسكويت يمكن تحضيره في المنزل، ولكن الجديد في البسكويت الذي سوف نقدمه لكم، وسيتم شرح مكوناته وطريقة تحضيره الآن هو من أسهل وأسرع أنواع البسكويت، ويطلق عليه بسكويت العشر دقائق، لأنه بالفعل يتم تحضيره في عشرة دقائق فقط، لمعرفة المكونات وطريقة تحضير البسكويت، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات بسكويت العشر دقائق الهش المقرمش

البسكويت من الوصفات التي لا يعرفها الكثير من النساء، ولذلك تفضل شرائه من الخارج، ولكن للأسف الشديد ارتفعت جميع الأسعار بشكل جنوني، وعلى الخصوص سعر كيلو الدقيق في الأسواق، وبالإضافة إلى عدم التأكد من نظافتها وجودة المكونات، ولذلك قامت جميع النساء بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق في المنزل، وتتلخص المكونات في:

نصف كيلو من الدقيق.

كوب وربع من الزيت النقي.

ربع كيلو من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة من الفانيليا.

كيس بيكنج بودر.

بيضة واحدة.

ملعقة من الكاكاو.

ملعقة من اللبن.

طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق في البيت

نحن دائما نعمل على راحة ست البيت، لأنها تبذل الجهد الكبير في جميع أعمال البيت الأخرى، كما أنها ستوفر الكثير من المال بعد تجربة هذا البسكويت، مع العلم أن كمية صغيرة من الدقيق، سينتج منها كمية كبيرة من البسكويت، وإليكم خطوات التحضير: