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تبحث دائما الفتيات والسيدات على طريقة آمنه وصحية لعلاج شيب الشعر لأن الشعر يسبب لها الإحراج بين الناس خاصة إذا كانت فى مناسبة أو حفلة، وليس ظهور الشعر الأبيض فقط لكبار السن والمتقدمين فى العمر بل أصبح يظهر للفتيات والرجال الشباب صغار السن، وهذا سببه كثرة إستخدام الصبغات والمنتجات الكيميائية التي تعمل على تغيير لون الشعر، وإستخدام كريمات ضارة مخصصة لفرد الشعر أو إزالة القشور، وهذا كله يعمل على ظهور الشعر الأبيض وبكثرة لذلك ننصح الفتيات والسيدات بإستخدام الحنة الطبيعية التي لها فوائد كثيرة للشعر فالحنة تعمل على إخفاء الشعر الأبيض وعدم ظهوره، وتلوين الشعر بألوان طبيعية جميلة وجذابة، وتعمل أيضا على تغذية بصيلات وفروة الرأس وتزيل قشرة الرأس. مكونات خلطة الحنة لعلاج شيب الشعر كمية من الحنة تناسب حجم الشعر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من جوز الهند

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق القرنفل

فرشاة طريقة عمل الحنة لعلاج شيب الشعر أولا قبل وضع الخلطة لابد من تنظيف وغسل الشعر بالماء الفاتر حتى نتخلص من الزيوت والدهون المتراكمة عليه.

ثم نقوم بتحضير وعاء ونضع به كمية من الحنة وزيت الزيتون وزيت اللوز والزبادي وزيت جوز الهند والنشا والزبادي والكركم ومسحوق القرنفل، وبعد ذلك نقوم بخلط هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط متجانس.

وبعد ذلك نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء متساوية حتى يسهل وضع الحنة ثم نضع قطعة من القماش أسفل الشعر حتى لا تتسخ الملابس ثم نقوم بوضع خليط الحنة في الشعر، وبإستخدام فرشاة نقوم بتدليك فروة الرأس جيدا وبعناية، وبعد ذلك نضعها فى منتصف وأطراف الشعر ثم نترك خلطة الحنة لمدة ساعة ونصف.

وبعد إنتهاء المدة نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر ونكرر هذه الوصفة ثلاثة مرات فى الأسبوع، وسوف نلاحظ إختفاء الشعر الأبيض تماما بأسرع وقت. عمر شويل - جدة غيري لون شعرك واخفي الشيب المبكر بملعقة حنة منزلية لشعر ولون طبيعي وصحي - ثقفني

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