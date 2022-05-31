نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريمة الأوريو اللذيذة في المنزل بمكونات بسيطة وبمذاق غني ولذيذ للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريمة الأوريو ، من أنواع الكريمة المفضلة والمحببة لدى الكثيرين لما تتميز به من مذاق غني ولذيذ للغاية، كما يمكن استخدامها في تزيين العديد من أنواع الحلويات مثل البيتي فور، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية وهي تتكون من أربع مكونات بسيطة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كريمة الأوريو.

مكونات كريمة الأوريو

تتكون هذه الوصفة اللذيذة والمميزة من مكونات بسيطة للغاية ومكوناتها كالتالي:-

٨ جرام من الفانيليا السائلة.

١٥٠ جرام من الزبدة.

٤٠ جرام من الحليب.

٣٠٠ جرام من السكر الأبيض المطحون ناعم.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كريمة الأوريو وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بإحضار إناء ونخلط فيه جميع المكونات جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.

ونستمر في الضرب حتى تمتزج وتتجانس جميع المكونات وتصبح مزيجا واحدا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الكريمة في الثلاجة لفترة مناسبة حتي تبرد وتتماسك.

ثم تكون الكريمة بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يمكن استخدامها في تزيين العديد من أنواع الحلويات المختلفة حسب الرغبة.

كما يوجد العديد من الصوصات المميزة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وتزيين الكريمة بها مثل صوص النوتيلا أو الشوكولاتة الداكنة أو سوص الفراولة.

طريقة عمل صوص الفانيليا

يمكن تزيين الكيك والعديد من الحلويات المختلفة بهذا الصوص، ويتكون صوص الفانيليا من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناته كالتالي:

ثلث كوب من السكر الأبيض.

كوبين من الكريمة السائلة.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي على طريقة تحضيره وهي كالتالي: