سحر مفعول ملعقة الفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة اللون

تبحث الكثير من السيدات عن أفضل طرق لإزالة الشعر الزائد، حيث يوجد أكثر من طريقة لإزالة الشعر الزائد ولكن بعضها مؤلم لذا تلجأ بعض السيدات للبحث عن أفضل طريقة لإزالة الشعر الزائد، لذا تم الاتجاه إلى بعض المكونات الطبيعية منها الفازلين، يدخل الفازلين في العديد من التركيبات لمستحضرات التجميل، كما كان يستخدم منذ القدم في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والتشققات، بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على أى مواد كيميائية ضارة، وتم اكتشافه في الفترة الأخيرة بأنه يمكن استخدامه في إزالة الشعر الزائد بشكل نهائي من الجسم.

إزالة الشعر الزائد نهائيا بالفازلين

لتحضير وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد نهائيا لابد من توافر بعض المكونات منها:

نصف ملعقة كبيرة من الفازلين.

ثلاثة معالق من الحليب.

ثلاثة معالق من الحليب. نصف ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

ملعقة كبيرة من الحمص المطحون.

طريقة التحضير لإزالة الشعر الزائد نهائيا بالفازلين

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على أفضل نتيجة:

أولاً نقوم بعمل حمام ماء حتى يسيح الفازلين.

أثناء عمل حمام الماء للفازلين نقوم بخلط جميع المكونات معا في إناء والتقليب الجيد حتى تتجانس جميع المكونات.

أثناء عمل حمام الماء للفازلين نقوم بخلط جميع المكونات معا في إناء والتقليب الجيد حتى تتجانس جميع المكونات. ثم نضيف الفازلين على الخليط ونرجهم جيدا حتى تمام الامتزاج.

ثم نقوم بفرد الخليط على الشعر الزائد مع اتجاه نمو الشعر.نترك الخليط لمدة عشر دقائق أو حتى يجف تماما.

ثم نقوم بإزالة الخليط بعكس اتجاه نمو الشعر، ثم نقوم بغسل المنطقة بالماء الدافئ.

للحصول على أفضل نتيجة يرجي تكرار هذه العملية بشكل يومى.

بالإضافة إلى أنها تزيل الشعر فهى تحتوى على مكونات طبيعية لا تضر بالبشرة على الإطلاق.

فوائد الفازلين للبشرة