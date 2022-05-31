اصنعي بنفسك ماسك جل الصبار والأرز الرهيب وتخلصي من تجاعيد عشرين سنه في دقائق

ماسك جل الصبار والأرز الرهيب ، يستخدم لتفتيح لون البشرة ويجدد الخلايا الميتة، ويزيل الاسمرار وغمقان الوجه نهائياً بفضل احتوائه على بعض العناصر الطبيعية التي تحمي البشرة من جميع المشاكل التي تواجهها، وهو يتميز ببعض المكونات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة، حيث يعمل على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع، وطريقة تحضير الماسك في المنزل سهلة وبسيطة وتستطيع جميع السيدات القيام بعمله بدل من شراء المستحضرات الأخرى التي تباع في الخارج بأسعار غالية الثمن وتسبب تلف البشرة على مدي استخدامها، لأنها تحتوي على مواد كميائية ضارة تسبب تهيج البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك جل الصبار والأرز الرهيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً.

مكونات عمل ماسك جل الصبار والأرز الرهيب

يحتوي الماسك على عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

مقار ملعقة صغيرة من دقيق الأرز الناعم.

ملعقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك جل الصبار والأرز لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كالتالي:-

نقوم بخلط النشا، ودقيق الأرز مع بعض، ثم نضيف جل الصبار، وعصير الليمون حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام، ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي ويترك حتى يجف تماماً. نترك الماسك على الوجه لمدة ٢٥ دقيقة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

فوائد ماسك جل الصبار والأرز للبشرة

يمنح الماسك البشرة العديد من الفوائد الجمالية الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-