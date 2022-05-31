اصنعي بنفسك ماسك القهوة والأرز لتفتيح وتقشير البشرة والجسم بالكامل

يعتبر ماسك القهوة والأرز ، من أفضل وأقوي أنواع المسكات التي تعمل علي تفتيح البشرة 4 درجات، وتعطي للبشرة والجسم نعومة وترطيب وهي وصفة فعاله جداً في إزالة الجلد الميت وتجديد خلايا الجلد، لأنه يحتوي علي مجموعة من مضادة الأكسدة التي تقليل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، وهي وصفة طبيعية 100% غير ضارة بالبشرة، يعمل علي تغذية البشرة ومنحها رطوبة ونعومة غير عادية، سوف تحصلين علي بشرة صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل بعد استخدامك هذه الوصفة السحرية، تزيل البقع الداكنة والندبات والكلف والتصبغات، تعالج الكثير من المشاكل الجلدية الشائعة، وتعمل علي شد البشرة وجعلها أصغر سنن، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل ماسك القهوة والأرز في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل ماسك القهوة والأرز

إليكم مكونات عمل هذه الوصفة السحرية للبشرة وهي كالاتي:-

معلقة من دقيق الأرز.

مقدار معلقة من زيت جوز الهند.

معلقة من البن المطحون.

عصيرة لليمونة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات عمل ماسك القهوة والأرز لتقشير الجسم وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به القهوة وزيت جوز الهند، ونقلبهم مع بعض حتي تتجانس المكونات جيداً. بعد ذلك نضع عليهم دقيق الأرز مع التقليب المستمر حتي تمتزج المكونات جيداً. ثم نضع عليهم عصيرة الليمونة ونستمر في التقليب حتي نحصل علي قوام كريمي. نقوم بعد ذلك بفرد الماسك علي جسم وبشرة نظيفة، ونبدأ بالفرك بحركة دائرية لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك نغسل البشرة والجسم جيداً بالماء الفاتر، ونرطب بكريم ترطيب للحصول علي أفضل النتائج.

أهم فوائد ماسك القهوة والأرز للبشرة والجسم

تعرفي من هنا علي أهم فوائد هذا الماسك الرائع والفعال في تقشير وترطيب البشرة والجسم وهي كما يلي:-