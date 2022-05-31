نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك ماسك القهوة والأرز لتفتيح وتقشير البشرة والجسم بالكامل في المقال التالي
يعتبر ماسك القهوة والأرز ، من أفضل وأقوي أنواع المسكات التي تعمل علي تفتيح البشرة 4 درجات، وتعطي للبشرة والجسم نعومة وترطيب وهي وصفة فعاله جداً في إزالة الجلد الميت وتجديد خلايا الجلد، لأنه يحتوي علي مجموعة من مضادة الأكسدة التي تقليل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، وهي وصفة طبيعية 100% غير ضارة بالبشرة، يعمل علي تغذية البشرة ومنحها رطوبة ونعومة غير عادية، سوف تحصلين علي بشرة صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل بعد استخدامك هذه الوصفة السحرية، تزيل البقع الداكنة والندبات والكلف والتصبغات، تعالج الكثير من المشاكل الجلدية الشائعة، وتعمل علي شد البشرة وجعلها أصغر سنن، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل ماسك القهوة والأرز في المنزل بكل سهولة وبساطة.
مكونات عمل ماسك القهوة والأرز
إليكم مكونات عمل هذه الوصفة السحرية للبشرة وهي كالاتي:-
- معلقة من دقيق الأرز.
- مقدار معلقة من زيت جوز الهند.
- معلقة من البن المطحون.
- عصيرة لليمونة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات عمل ماسك القهوة والأرز لتقشير الجسم وهي كما يلي:-
- نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به القهوة وزيت جوز الهند، ونقلبهم مع بعض حتي تتجانس المكونات جيداً.
- بعد ذلك نضع عليهم دقيق الأرز مع التقليب المستمر حتي تمتزج المكونات جيداً.
- ثم نضع عليهم عصيرة الليمونة ونستمر في التقليب حتي نحصل علي قوام كريمي.
- نقوم بعد ذلك بفرد الماسك علي جسم وبشرة نظيفة، ونبدأ بالفرك بحركة دائرية لمدة 30 دقيقة.
- بعد ذلك نغسل البشرة والجسم جيداً بالماء الفاتر، ونرطب بكريم ترطيب للحصول علي أفضل النتائج.
أهم فوائد ماسك القهوة والأرز للبشرة والجسم
تعرفي من هنا علي أهم فوائد هذا الماسك الرائع والفعال في تقشير وترطيب البشرة والجسم وهي كما يلي:-
- يعالج جفاف البشرة لأنه يعتبر مرطب طبيعي للبشرة الجافة.
- يعمل علي تقوية الدورة الدموية.
- يعمل علي تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة.
- التخفيف من الهالات السودة حول العين.
- يساعدك علي التخلص من خلايا البشرة الميتة.
- ويكشف خلايا جديدة تمنح الوجه إشراق ونضارة صحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي بنفسك ماسك القهوة والأرز لتفتيح وتقشير البشرة والجسم بالكامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.