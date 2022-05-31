بديل الصبغة.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو لعشاق اللون البني الغزالي وتغطية مثالية للشيب

القهوة الجميع يعرف استخدامها وهو تناول فنجان القهوة اللذيذ في الصباح الباكر وقبل الذهاب إلي العمل، ولكن في هذا المقال سنذكر استخدام آخر للقهوة وهو استخدام القهوة مع القليل من النسكافيه للحصول على أحلى لون بني غزالي للشعر، مع العلم أنه بمثابة صبغة طبيعية خالية من أي مواد كيميائية تضر الشعر، كما أنها تحتوي على مواد تعمل على علاج الكثير من مشاكل الشعر التي نواجهها في حياتنا اليومية، كما أن هذه الوصفة ستوفر لكِ الوقت والمال الكثير والذهاب إلى الكوافير للتغير لون شعرك، وليس فقط هذا وإنما تستخدم في إخفاء الشيب تماما وإعطاء شعرك لون مميز وجذاب، ابقوا معنا، ويجب عليكم متابعة باقي الفقرات القادمة لكي تتعرفوا على المكونات وطريقة تحضير الوصفة، تابعونا.

مكونات صبغ الشعر باللون البني الغزالي باستخدام القهوة والنسكافيه

جميع النساء تفضل تغير لون شعرها من وقت إلى آخر، ولكن لو قامت تغيره باستخدام الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية فيؤدي هذا إلى الأضرار بالشعر، كما أنه يساعد في تساقطه، ويسبب له الهيشان، ولكن لا يوجد أفضل من استخدام الصبغات الطبيعية التي تكون خالية تماما عن أي شئ يضر الشعر، بل بالعكس تعالجه، والآن سوف نقدم لكم مكونات صبغة القهوة والنسكافيه، لتغير لون الشعر العادي إلى اللون البني، وتتلخص المكونات في:

عشرة ملاعق من القهوة السادة.

خمسة ملاعق من البلسم المخصص لتنعيم الشعر.

ثلاث ملاعق من النسكافيه.

بونيه بلاستيك.

فوطة لكي نضعها حول الرقبة أثناء استخدام الصبغة.

قفازين.

طريقة تحضير صبغة القهوة والنسكافيه لتغير لون الشعر إلى اللون البني