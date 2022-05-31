ماسك الخميرة والزبادي ، من أجمل الماسكات الطبيعية التي تمنح البشرة النضارة والحيوية وتجعل الخدود ممتلئ وجميلة، وهو يتميز بقدرته الفعالة على اختراق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون داخلها ويساعد على إغلاقها بشكل رائع، كما يعمل على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد وعلامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة، ويعمل على ترطيب البشرة وإزالة البقع السوداء وحب الشباب نهائياً، كما يعمل على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم ويجعلها ناعمة وجميلة طول الوقت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري ، على طريقة عمل ماسك الخميرة والزبادي الرهيب لتبييض البشرة ونفخ الخدود وتوريدها قبل العيد بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل ماسك الخميرة والزبادي الرهيب

يحتوي الماسك على عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من الخميرة البيرة.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الخميرة والزبادي الرهيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر طبق صغير ونضع به جميع المكونات ونخفقها جيداً حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نقوم بغسل الوجه وتنظيفه جيداً من الاوساخ والبكتيريا، ثم نقوم بتوزيع الماسك بالتساوي. نترك الماسك على الوجه لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تماماً. ثم نقوم بفرك الوجه برفق حتى نزيل الخلايا الميتة والاسمرار نهائياً. بعد مرور الوقت المحدد نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نعومة وللمعان بشرتك.

فوائد ماسك الخميرة والزبادي للبشرة

يحتوي الماسك على فوائد عديدة سوف نعرضها عليكم اليوم وهى كما يلي:-

يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة.

يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

يقضي على البثور السوداء وحب الشباب نهائياً.

كما يعمل علة محاربة البكتيريا والفطريات المسببة للبثور والحبوب.

يجعل البشرة صافية ونضرة ويجدد الخلايا الميتة.

يزيل الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة.

كما يساهم في تغذية البشرة وحمايتها من عوامل الطبيعية الضارة.

يقضي على التجاعيد والخطوط الرفيعة نهائياً.

يجعل البشرة أكثر نعومة وحيوية ويعيد لها شبابها.

كما يعمل على تفتيح الاسمرار والغمقان التي تسببها أشعة الشمس.

ماسك الخميرة والعسل لشد البشرة

سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك وهى كما يلي:-