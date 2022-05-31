نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل طريقه لعمل الكريب بالفراخ بمكونات بسيطة وبطعم مختلف ولذيذ جدا في المقال التالي
العديد منا يحبون تناول معظم الوجبات السريعة الخفيفة التى يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة التحضير، فجميع البلاد العربية والغربية يستخدمون الكريب فى العديد من الحشوات اللذيذه التى تفتح الشهية لتناولها ولها طعم رائع ومذاق طيب، فهو عبارة عن عدة مكونات بسيطة أهمها الدقيق الأبيض الذى له فوائد صحية عديدة، فهو مستخرج من حبوب القمح، ليستفيد الجسم بشكل كبير من الفيتامينات والمعادن المختلفة التى توجد داخل هذه الحبوب، لذلك تهتم السيدات بإدخال الدقيق داخل الوجبات اليومية للحصول على الاحتياجات المطلوبة للتغذية السليمه، لذلك نقدم لكى اسهل طريقه لعمل الكريب بالفراخ بمكونات سهلة وغير مكلفة وضمان النتيجة والطعم الجيد للكريب الطرى الناعم .فإنه من المخبوزات التى يمكن حشوها بالجبنه بأنواعها المختلفة والخضار الصحى والعديد من اللحوم المفيدة مثل الفراخ واللحمة، فهى وجبة مشبعة مغذية تدوم طول اليوم ولا تسبب اى حرقه فى المعده .
طريقة عمل كريب الفراخ
مكونات عمل عجينة الكريب و الحشوة :
- كوب كبير من الحليب
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام
- ثم نحضر 3 بيضات
- رشه ملح ورشه فلفل اسود
- نصف كيلو فراخ مخليه ومفرومة
- بصله كبيره وفلفل ألوان مقطعين مكعبات صغيره
- رشه جوزه الطيب مع ملعقة صغيرة بهارات فراخ
طريقه تحضير الكريب الفراخ :
- اولا نقوم بعمل الكريب داخل الخلاط الكهربائي نحضر كوب الحليب ونضيف عليه الدقيق ورشه فلفل ورشة ملح، ثم نضع 3 بيضات ونقوم بتشغيل الخلاط حتى تمتزج المكونات تماماً مع بعض
- ثم نقوم بتسخين طاسه غير لاصقة مدهونة بقليل من الزيت النباتي ثم نضع كوب من خليط الكريب حتى تأخذ الشكل المدور وتقلب من الجانبين حتى تنضج تماما، نكرر هذه العملية حتى تنتهى كميه عجينة الكريب
- ثم نقوم بتشويح البصل المقطع ونضيف عليه الفراخ مع التقليب المستمر حتى نلاحظ النضج ثم نضيف البهارات والملح والفلفل الألوان ونقلب جيدا لمدة دقائق معدودة
- ثم نقوم بحشو الكريب بهذا العصاج الرائع وأخيرا نقوم بدهن الكريب بصلصه الطماطم أو صوص الباشميل حسب الرغبة وتوضع فى الفرن لمدة عشر دقائق وتقدم للعائله كوجبة خفيفة متكاملة لها طعم ومذاق جميل .
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