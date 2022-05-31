اسهل طريقه لعمل الكريب بالفراخ بمكونات بسيطة وبطعم مختلف ولذيذ جدا

العديد منا يحبون تناول معظم الوجبات السريعة الخفيفة التى يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة التحضير، فجميع البلاد العربية والغربية يستخدمون الكريب فى العديد من الحشوات اللذيذه التى تفتح الشهية لتناولها ولها طعم رائع ومذاق طيب، فهو عبارة عن عدة مكونات بسيطة أهمها الدقيق الأبيض الذى له فوائد صحية عديدة، فهو مستخرج من حبوب القمح، ليستفيد الجسم بشكل كبير من الفيتامينات والمعادن المختلفة التى توجد داخل هذه الحبوب، لذلك تهتم السيدات بإدخال الدقيق داخل الوجبات اليومية للحصول على الاحتياجات المطلوبة للتغذية السليمه، لذلك نقدم لكى اسهل طريقه لعمل الكريب بالفراخ بمكونات سهلة وغير مكلفة وضمان النتيجة والطعم الجيد للكريب الطرى الناعم .فإنه من المخبوزات التى يمكن حشوها بالجبنه بأنواعها المختلفة والخضار الصحى والعديد من اللحوم المفيدة مثل الفراخ واللحمة، فهى وجبة مشبعة مغذية تدوم طول اليوم ولا تسبب اى حرقه فى المعده .

طريقة عمل كريب الفراخ

مكونات عمل عجينة الكريب و الحشوة :

كوب كبير من الحليب

كوب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام

ثم نحضر 3 بيضات

رشه ملح ورشه فلفل اسود

نصف كيلو فراخ مخليه ومفرومة

بصله كبيره وفلفل ألوان مقطعين مكعبات صغيره

رشه جوزه الطيب مع ملعقة صغيرة بهارات فراخ

طريقه تحضير الكريب الفراخ :